«Аэрофлот» запретит своим сотрудникам пользоваться телефонами в офисе

Так руководство крупнейшей в стране авиакомпании намерено бороться с утечками информации. Запрет распространится на мобильные телефоны и другие устройства, позволяющие снимать фото и видео, а также проводить аудиозапись

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» подготовила приказ, который запретит ее сотрудникам пользоваться в офисах мобильными телефонами с фото-, видео- и аудиозаписью, а также другими устройствами с такими функциями. Об этом РБК сообщил представитель «Аэрофлота».

«Приказ подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации, и его цель - обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием. Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения», — заявил он.

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