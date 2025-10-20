 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском

Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Фото: Прокуратура Новосибирской области

Трое детей в возрасте от 7 до 9 лет повредили более 80 надгробий в селе Заливино Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 15 октября. К нему, по предварительным данным, причастны дети 2016 и 2018 годов рождения.

Судя по кадрам, опубликованным ведомством, школьники разрушили памятники и выдернули могильные кресты.

«Организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района», — говорится в сообщении.

Прокурор района также инициировал собственную проверку.

Анастасия Лежепекова
вандализм Дети кладбище Новосибирская область
