Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском
Трое детей в возрасте от 7 до 9 лет повредили более 80 надгробий в селе Заливино Новосибирской области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 15 октября. К нему, по предварительным данным, причастны дети 2016 и 2018 годов рождения.
Судя по кадрам, опубликованным ведомством, школьники разрушили памятники и выдернули могильные кресты.
«Организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района», — говорится в сообщении.
Прокурор района также инициировал собственную проверку.
