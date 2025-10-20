Минюст объяснил требование лишить статуса адвоката Абызова

Минюст потребовал лишить статуса адвокатов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, сославшись на их годичное отсутствие в России. Тай назвал это давлением из-за его деятельности

Юлий Тай (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Министерство юстиции направило в Адвокатскую палату Москвы представление о лишении статуса адвокатов Юлия Тая, Алексея Басистова и Дмитрия Проводина, сообщила пресс-служба ведомства РБК. Они работали в адвокатском бюро «Бартолиус»

В Минюсте пояснили РБК, что в соответствии с федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты, членом которой является адвокат, если он выехал за пределы России на постоянное место жительства либо на срок более одного года. Исключения предусмотрены для случаев обучения, лечения или сопровождения членов семьи, направленных за рубеж для исполнения служебных обязанностей.

«С учетом имеющейся в распоряжении информации, Главным управлением Минюста России по Москве в рамках реализации предоставленных федеральным законом полномочий в Адвокатскую палату города Москвы внесено представление о прекращении статуса адвокатов Басистова А.Е., Проводина Д.Н. и Тая Ю.В.», — уточнили в ведомстве.

Представление датировано 7 октября. Как указано в представлении (есть у РБК), с мая 2025 года Главное следственное управление СКР по Москве расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанное с хищением имущества, принадлежащего компании «Энигма». В ходе предварительного следствия, отмечается в документе, было установлено, что к совершению преступления могут быть причастны «неустановленные лица» из числа сотрудников адвокатского бюро «Бартолиус».

В рамках поручения следователя о производстве следственных действий по этому делу Минюст получил из МВД информацию от 18 сентября 2025 года, согласно которой адвокаты покинули территорию России и до настоящего времени не возвращались.

Поскольку адвокаты находятся за пределами страны более одного года, следует прекратить их адвокатский статус, считает Минюст. Ведомство ссылается на подп. 7 п. 2 ст. 17 федерального закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», согласно которому длительное пребывание за рубежом может стать основанием для прекращения статуса адвоката.

В адвокатском бюро «Бартолиус» заявили, что сведения о работе Юлия Тая, Дмитрия Проводина и Алексея Басистова в составе бюро не соответствуют действительности. Как сообщили в организации, все трое адвокатов уже давно не числятся членами бюро и ведут самостоятельную практику. При этом Басистов покинул его более десяти лет назад.

«Ни в отношении упомянутых адвокатов, ни в отношении адвокатов адвокатского бюро «Бартолиус» никаких следственных действий не ведется, и уголовных дел в их отношении не возбуждено», — заявили представители бюро.

Юлий Тай в разговоре с РБК заявил, что не видел представления Минюста, но не удивлен его появлению. По словам адвоката, его коллеги из бюро «Бартолиус» на протяжении многих лет представляли интересы доверителя в спорах, связанных с жилым комплексом Knightsbridge. С 2020 года, отметил Тай, в адрес адвокатов и их клиента неоднократно поступали угрозы, включая угрозы физической расправы и уголовного преследования «по надуманным основаниям».

Он отметил, что в 2021 году было покушение на генерального директора компании, а само преступление раскрыли лишь недавно. Несмотря на это, по словам Тая, «оппоненты не только не прекратили давление, но усилили его, распространяя клеветнические материалы в телеграм-каналах и направляя ложные доносы в различные госорганы, включая Минюст».

Адвокат подчеркнул, что выехал из России в августе 2024 года, тогда как уголовное дело возбудили лишь в мае 2025-го, и оно «не имеет отношения» к нему. Сам он указал, что не участвовал в упомянутых проектах и намерен «отстаивать свое доброе имя, но для этого как минимум надо быть живым». Тай добавил, что покинул страну, чтобы обеспечить безопасность семьи, и напомнил, что выступал против введения нормы о лишении адвокатов статуса за длительное отсутствие в России, считая ее противоречащей Конституции.

По аналогичной причине в июне этого года по представлению Минюста Адвокатская палата Ростовской области прекратила статус адвоката Ирины Гак. Об этом сообщила глава Международной ассоциации российских адвокатов юрист Каринна Москаленко. По ее словам, Гак лишили статуса «за то, что она по уважительным личным причинам не могла находиться в России». Москаленко назвала этот случай первым известным примером применения подобной меры в стране.

В 2023 году власти предложили закрепить в законе возможность прекращения статуса адвоката в случае его выезда за пределы России на постоянное место жительства либо на срок свыше одного года. Соответствующие поправки были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности и включены в проект закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Инициатива предусматривала ужесточение требований к кандидатам в адвокаты, создание единого госреестра и регулирование общероссийской адвокатской информационной системы. Поправки также дополняли закон положением, согласно которому совет адвокатской палаты может прекратить статус адвоката при подтвержденном выезде за рубеж на срок более года, за исключением случаев обучения, лечения или сопровождения членов семьи, направленных на работу по линии госорганов или российских организаций. В апреле 2024-го, пройдя все этапы законодательного процесса, соответствующие поправки начали действовать.