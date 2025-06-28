Российского адвоката впервые лишили статуса из-за проживания вне России

Адвоката Ирину Гак, уехавшую из России после обысков силовиков в ее доме по делу о смерти в спецприемнике ее подзащитного, лишили статуса из-за проживания за рубежом более года

Ирина Гак (Фото: Татьяна Спорышева)

Ростовского адвоката Ирину Гак лишили статуса, поскольку она находится за пределами России, об этом сообщила глава Международной ассоциации российских адвокатов (находится в Страсбурге) Каринна Москаленко в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Это первый известный подобный случай в России.

«Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста послушно лишила адвокатского статуса адвоката Ирину Гак, человека, по-настоящему преданного адвокатскому долгу! За что? За то, что она по личным (уважительным) причинам не могла находиться в России», — сообщила юрист.

РБК направил запрос в адвокатскую палату Ростовской области, обратился за комментарием к Ирине Гак.

В 2023-м власти предложили лишать статуса адвоката в случае выявления его отъезда на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России. В апреле 2024-го соответствующие поправки начали действовать.

Гак покинула страну в 2023 году — как писал ростовский портал 1Rnd со ссылкой на источник, она уехала в Грузию. Это произошло после смерти в спецприемнике ее подзащитного, местного активиста и оппозиционера Анатолия Березикова.

МВД региона заявило, что мужчина совершил самоубийство. Но Гак сообщала, что при последней встрече видела на спине Березикова множество следов от ударов шокером, по его словам, он опасался, что его убьют.

СК возбудил по факту гибели мужчины уголовное дело по ст. 110 УК (доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и унижений), сообщали 161.ru и 1rnd. Последний писал, что в рамках расследования у Гак проходили обыски, поскольку следствие предположило, что психологическое давление с ее стороны привело к смерти Березикова. Также портал указывал, что признаков насилия в отношении мужчины выявлено не было.

Москаленко в октябре 2023-го говорила Forbes, что защищала Гак после того, как «в ее дом в Ростове-на-Дону ворвались силовики, произвели обыск» в нарушение нормы о том, что, если он проводится у адвоката, при этом должен присутствовать представитель адвокатской палаты.

«Она, ее дочь и супруг пострадали от грубейшего вмешательства в их личную жизнь. Их заставили лечь на пол и пережить сильнейший стресс. Это предмет нашей большой серьезной жалобы в органы ООН», — указывала Москаленко. По ее словам, после случившегося Гак проходила психологическую реабилитацию.