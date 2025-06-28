 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Российского адвоката впервые лишили статуса из-за проживания вне России

Адвоката Ирину Гак, уехавшую из России после обысков силовиков в ее доме по делу о смерти в спецприемнике ее подзащитного, лишили статуса из-за проживания за рубежом более года
Ирина Гак
Ирина Гак (Фото: Татьяна Спорышева)

Ростовского адвоката Ирину Гак лишили статуса, поскольку она находится за пределами России, об этом сообщила глава Международной ассоциации российских адвокатов (находится в Страсбурге) Каринна Москаленко в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Это первый известный подобный случай в России.

«Адвокатская палата Ростовской области по требованию Минюста послушно лишила адвокатского статуса адвоката Ирину Гак, человека, по-настоящему преданного адвокатскому долгу! За что? За то, что она по личным (уважительным) причинам не могла находиться в России», — сообщила юрист.

РБК направил запрос в адвокатскую палату Ростовской области, обратился за комментарием к Ирине Гак.

В 2023-м власти предложили лишать статуса адвоката в случае выявления его отъезда на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы России. В апреле 2024-го соответствующие поправки начали действовать.

Гак покинула страну в 2023 году — как писал ростовский портал 1Rnd со ссылкой на источник, она уехала в Грузию. Это произошло после смерти в спецприемнике ее подзащитного, местного активиста и оппозиционера Анатолия Березикова.

МВД региона заявило, что мужчина совершил самоубийство. Но Гак сообщала, что при последней встрече видела на спине Березикова множество следов от ударов шокером, по его словам, он опасался, что его убьют.

СК возбудил по факту гибели мужчины уголовное дело по ст. 110 УК (доведение до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и унижений), сообщали 161.ru и 1rnd. Последний писал, что в рамках расследования у Гак проходили обыски, поскольку следствие предположило, что психологическое давление с ее стороны привело к смерти Березикова. Также портал указывал, что признаков насилия в отношении мужчины выявлено не было.

Москаленко в октябре 2023-го говорила Forbes, что защищала Гак после того, как «в ее дом в Ростове-на-Дону ворвались силовики, произвели обыск» в нарушение нормы о том, что, если он проводится у адвоката, при этом должен присутствовать представитель адвокатской палаты.

«Она, ее дочь и супруг пострадали от грубейшего вмешательства в их личную жизнь. Их заставили лечь на пол и пережить сильнейший стресс. Это предмет нашей большой серьезной жалобы в органы ООН», — указывала Москаленко. По ее словам, после случившегося Гак проходила психологическую реабилитацию.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Виктория Хабарова
адвокат Ростовская область адвокатский статус Карина Москаленко
Материалы по теме
Под Тулой застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката
Общество
Калининградского адвоката обвинили в передаче данных о силовиках за рубеж
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
МЧС предупредило об опасности формирования смерчей в Сочи и Сириусе Общество, 19:30
Отбывший дисквалификацию за допинг Погба стал одноклубником Головина Спорт, 19:27
Актер из «Улиц разбитых фонарей» погиб в зоне военной операции Общество, 19:21
Алаудинов опроверг, что сотрудника военной полиции избил боец «Ахмата» Политика, 19:10
МАК расследует крушение легкомоторного самолета Як-18Т под Коломной Общество, 19:02
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 18:45
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
СК заявил о новых эпизодах в деле задержанных на Урале азербайджанцев Общество, 18:44
Путин принял Адама Кадырова в Москве перед его свадьбой Общество, 18:44
Австралийская теннисистка в 19 лет выиграла второй турнир WTA в сезоне Спорт, 18:39
В Детройте вертолет сбросил деньги на прохожих. Видео Общество, 18:25
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 18:20
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Австрии «Формулы-1» Спорт, 18:19
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре Общество, 18:08