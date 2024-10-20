В аэропорту Казани временно ограничили полеты

Полеты ограничены в целях обеспечения безопасности, сообщил представитель Росавиации. Минобороны сообщило о 110 сбитых за ночь над Россией дронах

Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — уточнил он.

SHOT и Baza пишут, что в аэропорту Казани введен план «Ковер».

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Ранее этом утром Минобороны России отчиталось об уничтожении 110 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Больше всего (43) беспилотников было уничтожено над Курской областью. Татарстана среди подвергшихся атаке регионов не было.

В последний раз ограничения на полеты в казанском аэропорту вводились утром 12 октября. Прием и отправка рейсов были приостановлены с 08:40 до 10:00. В период действия ограничений на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Нижнекамск ушли шесть самолетов.

В Казани с 22 по 24 октября пройдет саммит БРИКС. В нем примут участие делегации 32 стран, 24 из которых будут представлены главами государств. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщал, что город в связи с проведением саммита примет 20 тыс. гостей.