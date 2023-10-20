Хуснуллин поручил ужесточить требования к детским креслам на фоне роста числа ДТП с детьми. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают главными проблемами дешевые «корректоры и адаптеры», а также бескаркасные автокресла

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Вице-премьер и глава правкомиссии по безопасности движения Марат Хуснуллин поручил Минпромторгу ужесточить требования к детским креслам на фоне роста числа ДТП, в которых получают травмы дети. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя вице-премьера.

Минпромторг проработает предложения по ужесточению требований к «детским удерживающим устройствам», а также соответствующим корректорам (адаптерам) ремней безопасности до 15 ноября, пишет газета.

Как отмечает «Коммерсантъ», соответствующее поручение было дано на фоне роста на фоне роста числа ДТП с пострадавшими в возрасте до 16 лет — в январе—сентябре в России произошло 13,5 тыс. таких ДТП (плюс 10% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в 910 авариях дети не были пристегнуты или ехали без автокресла.

ПДД обязывают возить ребенка до семи лет в машине в «детском удерживающем устройстве» (ДУУ). Детей от 7 до 11 лет можно перевозить с использованием штатных ремней безопасности, если позволяет рост и вес пассажира. Нарушение правил грозит штрафом в 3 тыс. руб.

Руководитель Научно-исследовательского центра по испытаниям и доводке автомототехники ФГУП НАМИ Денис Загарин пояснил, что главная проблема для безопасности детей — разнообразные «корректоры и адаптеры» ремней безопасности (представляют собой, как правило, тканевую треугольную накладку с застежкой). По словам эксперта, они стоят на порядок дешевле автокресел (200–500 руб.) и часто привлекают этим покупателей. «Ребенок при ДТП из-под адаптера выскальзывает либо получает повреждения. Ремень должен проходить строго по ключице, а не по животу или по шее», — подчеркнул Загарин.

Не меньшую угрозу, по мнению эксперта, представляют и так называемые бескаркасные автокресла (стоят 800–900 руб.). Это тканевый рюкзак, который крепится к штатному ремню безопасности (при этом ребенок в нем пристегивается отдельными ремнями). Такое устройство не способно удержать ребенка при сильном ДТП, добавил Загарин.

Его позицию поддержали в Роскачестве: «При участии Росаккредитации, а также ряда организаций и объединений мы постоянно ведем борьбу с продажей таких устройств, а также информируем россиян, что суррогаты детских удерживающих устройств опасны». В ведомстве уточнили газете, что в 2023 году Роскачество в сотрудничестве с ретейлерами и Росстандартом направило продавцам ряд предостережений: торговые площадки закрывали карточки товаров, Росстандарт штрафовал некоторые магазины.

Тем не менее журналистам «Коммерсанта» удалось обнаружить на маркетплейсах несколько десятков активных объявлений о продаже адаптеров и бескаркасных автокресел, в том числе в Wildberries и Ozon. В пресс-службе Ozon заверили, что запрещают их продажу. «Перед публикацией карточек мы проверяем товары в автоматическом и ручном режиме, некоторые продавцы могут нарушать правила площадки и пытаются обойти систему модерации, например, относят автотовар к иной категории или указывают другое название, — пояснили в компании.— Такие товары мы находим и скрываем в ручном режиме».

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая также сообщила газете, что из офлайновой торговли адаптеры и «треугольники» практически удалось убрать, однако они по-прежнему присутствуют в сети. Она также предложила обязать интернет-магазины с товарами для детей давать ссылку на сертификаты или на декларацию о соответствии требованиям безопасности.

«Через маркетплейсы проходит значительная доля нелегального оборота опасных товаров для перевозки детей в автомобилях, в связи с чем также необходимо говорить о необходимости регулирования онлайн-торговли и усиления ответственности маркетплейсов, — отметили в Росстандарте. — Эффективными в качестве предупредительной меры, направленной на предотвращение оборота на рынке опасной продукции, являются так называемые «оборотные штрафы».

До 2017 года правила перевозки детей до 12 лет были едины, однако в июле 2017 года были установлены нормы для двух возрастных групп: для детей до 7 лет и для детей от 7 до 11 лет включительно. С тех пор законодательство в этом плане не корректировалось.

Как сказано в ПДД, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузовика, оборудованном ремнями безопасности или детской удерживающей системой ISOFIX (это встроенные в кресло металлические направляющие с замочками на конце), должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно — с использованием детских удерживающих устройств или же ремней безопасности. Однако если ребенок едет на переднем сиденье, то он обязательно должен быть закреплен детским удерживающим устройством.

В возрасте до 6 месяцев малыша в специальном автокресле следуют размещать на сиденье боком, до года — спиной, после года — лицом. На каком именно месте должно стоять детское автокресло — за водителем, посередине заднего сиденья или за передним пассажирским сидением — не регламентируется.