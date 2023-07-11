Правительство одобрило льготный НДС для детских пеленок и автокресел

Расширение перечня детских товаров, для которых действует льготная ставка НДС, поддержит семьи с детьми, считают в Минпромторге. Бизнес приветствует послабления, но беспокоится, что выборочные преференции ограничивают ассортимент

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение перечня детских товаров, на которые распространяется пониженная до 10% ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Это следует из копии экспертного заключения аппарата правительства на соответствующий законопроект, с которой ознакомился РБК.

В пресс-службах правительства и Минпромторга РБК подтвердили, что комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки о льготном НДС для ряда детских товаров. Инициатива позволит не только снизить нагрузку на производителей, но и оказать социальную поддержку семьям, имеющим детей, добавили в Минпромторге, который и подготовил изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса. В самом законопроекте указано, что его цель — снизить налоговую нагрузку на предприятия индустрии детских товаров, чтобы поддержать потребительский спрос, увеличить темпы роста рынка и долю детских товаров российского производства на внутреннем рынке.

Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрена льготная ставка НДС для некоторых детских товаров — например, трикотажных и швейных изделий, нательного белья, головных уборов, обуви (за исключением спортивной), колясок, детских кроватей и матрасов, игрушек, подгузников, тетрадей, пеналов, альбомов для рисования и некоторых других школьно-письменных принадлежностей. Но для остальных товаров действует ставка НДС 20%.

Одобренный правительством законопроект предлагает расширить льготу, в частности, на детскую мебель (стульчики для кормления и манежей), велосипеды, изделия для ухода за детьми (бутылочки, соски, горшки, ванночки и горки для купания новорожденных), детские автокресла, а также пеленки. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что речь идет исключительно о продукции, предназначенной для использования детьми. Чтобы не допустить неправомерного применения налогоплательщиками пониженной ставки НДС для продукции, не относящейся к категории детских, будут введены уточнения, что именно относится к детской продукции и определены предельные размеры ряда товаров.

Объем рынка детских товаров, которые попадут под льготную ставку НДС в 10%, по экспертным оценкам, которые приводят в документе, составляет 44 млрд руб. Таким образом, размер выпадающих доходов при сохранении текущих объемов рынка составит 4,4 млрд руб.

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров уже давно выступала инициатором расширения перечня детских товаров, для которых действует льготная ставка НДС, сообщила РБК глава отраслевого объединения Антонина Цицулина. По ее словам, НДС очень сильно влияет на инвестиционную привлекательность той товарной группы, для которой он вводится: льготы позволяют расширить производственные мощности уже существующим производителям и привлечь в сегмент новых, что, в свою очередь, увеличивает налоговые поступления и позволяет стабилизировать стоимость товаров в период неблагоприятных экономических условий. Отсутствие льгот для ряда детских товаров приводит к нарушению конкуренции и ограничению ассортимента даже в тех категориях, в которых пониженная ставка налога уже действует — например, в детской одежде ставка НДС различается по размерному ряду, объясняет Цицулина. «Производители школьной формы делают одежду исключительно той ростовки, которая находится под льготной ставкой НДС — в противном случае себестоимость сильно возрастает. А отсутствие льготной ставки НДС на детскую спортивную обувь приводит к тому, что ее производства в нашей стране нет», — добавляет эксперт.