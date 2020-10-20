В посольстве ответили но обвинения США в кибератаках на Олимпиаду в Корее

Как заявили в дипмиссии, эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью и служат для развития русофобии и шпиономании. Накануне США и Великобритания заявили, что сотрудники ГРУ стоят за кибератаками по всему миру

Здание российского посольства в Вашингтоне (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Россия отвергает обвинения США в хакерских атаках и «дестабилизирующей» деятельности по всему миру. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

19 октября Минюст США обвинил шестерых россиян в ряде хакерских атак на частные компании, правительственные организации нескольких стран. Вместе с тем МИД Великобритании заявил, что российские киберпреступники стоят за кибератакой на Олимпийский игры в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

«Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — заявил агентству представитель дипмиссии.

По его словам, подобные обвинения являются отличительной особенностью политики Вашингтона по отношению к Москве на протяжении нескольких лет. Таким образом американцам навязывается «токсичное восприятие России». В посольстве подчеркнули, что Россия не намеревалась и не собирается в будущем заниматься «дестабилизирующими операциями» по всему миру, так как это противоречит ее политике.