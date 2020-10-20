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В посольстве ответили но обвинения США в кибератаках на Олимпиаду в Корее

Как заявили в дипмиссии, эти обвинения не имеют ничего общего с реальностью и служат для развития русофобии и шпиономании. Накануне США и Великобритания заявили, что сотрудники ГРУ стоят за кибератаками по всему миру
Здание российского посольства в Вашингтоне
Здание российского посольства в Вашингтоне (Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости)

Россия отвергает обвинения США в хакерских атаках и «дестабилизирующей» деятельности по всему миру. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, передает «РИА Новости».

19 октября Минюст США обвинил шестерых россиян в ряде хакерских атак на частные компании, правительственные организации нескольких стран. Вместе с тем МИД Великобритании заявил, что российские киберпреступники стоят за кибератакой на Олимпийский игры в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

«Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — заявил агентству представитель дипмиссии.

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Церемония закрытия Олимпийских игр на стадионе&nbsp;Пхенчхана

По его словам, подобные обвинения являются отличительной особенностью политики Вашингтона по отношению к Москве на протяжении нескольких лет. Таким образом американцам навязывается «токсичное восприятие России». В посольстве подчеркнули, что Россия не намеревалась и не собирается в будущем заниматься «дестабилизирующими операциями» по всему миру, так как это противоречит ее политике.

Как утверждает Минюст США, россияне стоят за кибератаками на энергетические компании Украины, атаками в Грузии, вмешательствами в расследование отравления Скрипалей и оппозиционера Алексея Навального, президентские выборы во Франции в 2017 году.

Обвинения выдвинуты Юрию Андриенко, Сергею Детистову, Павлу Фролову, Анатолию Ковалеву, Артему Очиченко и Петру Плискину. Вашингтон называет их сотрудниками разведки, служащими в «подразделении 74455 ГРУ». Они же, по мнению Минюста, стоят за вмешательством в американские президентские выборы в 2016 году.

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Лондон заявил, что российские специалисты из «киберподразделения ГРУ» пытались замаскироваться под хакеров из Китая и Северной Кореи, когда в 2018 году занимались атаками на официальных лиц Олимпиады, ее спонсоров и проводящие трансляции игр телеканалы.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал действия России «дестабилизирующими» и обвинил Москву «в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью».

Автор
Михаил Котляр
Россия США хакеры
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