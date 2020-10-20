Помпео призвал Россию положить конец безответственности из-за хакеров

Обвинения Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований в отношении шести россиян в хакерских атаках, в том числе на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году, еще раз доказывают, что Россия продолжает вести «дестабилизирующую деятельность» в киберпространстве, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Помпео обвинил Москву «в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью».

«Мы призываем Россию положить конец своему безответственному поведению», — заявил Помпео. Он также призвал другие страны помочь привлечь к ответственности виновных лиц.

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