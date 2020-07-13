Власти приступили к реформе российской «мягкой силы»

Кто в России занимается «мягкой силой»
В последней версии Концепции внешней политики России «мягкая сила» называется неотъемлемой составляющей современной международной политики, а ее инструментами — возможности гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам. К последним относят различные НКО, например, фонд «Русский мир», получающие для работы государственные гранты, и СМИ — RT, Sputnik.
Обновленное в 2008 году Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) является основным государственным институтом, реализующим многочисленные программы по поддержке соотечественников за рубежом, научных и гуманитарных связей, улучшению имиджа России — то есть все того, что включает в себя понятие «мягкой силы».
Основная форма присутствия Россотрудничества за рубежом — Российские центры науки и культуры, которые есть в 62 странах, еще в двух десятках стран сотрудники агентства работают в составе российских посольств.
Пока в составляемом международным консалтинговым агентством Portland рейтинге мягкой силы 30 государств позиции России снижаются. В 2016 году страна была на самом высоком для себя месте — 26-м, в 2019 году опустилась на 30-е. Первое место в 2019-м занимала Франция, за которой шли Великобритания и Германия.
Что может быть реформировано
Обсуждаются различные варианты изменений в подходах России к мягкой силе, рассказали два собеседника РБК. Так, обсуждается вариант переподчинения агентства напрямую президенту (сейчас подотчетно Министерству иностранных дел) и создания отдельной государственной корпорации, которая бы оперировала проектами и средствами на их продвижение, рассказали три собеседника РБК.
Создание такой структуры позволило бы более свободно привлекать средства — так, к примеру, устроено в Германии, где федеральным правительством было создано Германское общество международного сотрудничества (в форме общества с ограниченной ответственностью), поясняет один из источников.
То, что при обсуждении звучали идеи о переподчинении агентства напрямую президенту, а также о создании отдельной государственной корпорации, которая бы оперировала проектами и средствами на их продвижение, Примаков опровергать не стал, но отказался комментировать.
Чего не хватает российской «мягкой силе»
Примаков известен своим скептическим отношениям к традиционным формам продвижения России за рубежом — через выставки, конференции по русскому языку и культуре. Ранее он говорил, что гуманитарная составляющая российской внешней политики не должна сводиться только к культурной и образовательной, а должна пониматься и в значении принятом на западе — то есть обеспечению качества жизни и прав человека.
Российские подходы эксперты часто критикуют, приводя в пример организацию продвижения гуманитарного сотрудничества США (через USAID), Германию (Goethe Institut и GIZ), Великобританию (British Council) и Францию (Alliance francais). USAID, например, имеет представительства в 80 странах, а проекты осуществляет — в 100, бюджет агентства достигает $20 млрд. Среди поддерживаемых проектов — не только культурные мероприятия, но и, например, вакцинация детей. Бюджет Россотрудничества около 4 млрд рублей.
«В концептуальном плане при реформировании системы «мягкой силы» можно было бы обновить Основные направления госполитики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденные в 2010 году, которые сейчас стоило бы уточнить и конкретизировать, обращает внимание старший эксперт Центра перспектвиных управленческих решений Олег Шакиров.
«Если посмотреть на перечень направлений деятельности Россотрудничества, то создается впечатление, что оно должно делать всё и сразу. Три больших блока — культурная дипломатия, работа с соотечественниками и содействие международному развитию — требуют разных подходов. Если смотреть на мировой опыт, то во многих странах эти функции разнесены по отдельным ведомствами», — указывает эксперт.