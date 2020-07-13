Власти приступили к реформе российской «мягкой силы»

В администрации президента и правительстве обсуждают реформу российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества. О ее необходимости давно говорят новый руководитель агентства Евгений Примаков и эксперты

Российские власти начали обсуждение реформы российской «мягкой силы», рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и подтвердил источник, близкий к правительству. О готовящейся большой реформе знает и собеседник РБК в МИД. В обсуждении участвуют заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, новый глава Россотрудичества Евгений Примаков и представители экономических ведомств, сообщили два собеседника РБК.

«Конечно обсуждается (реформа Россотрудничества — РБК). Об этом говорится гласно и об этом говорил во время моего представления министр иностранных дел России Сергей Лавров», — подтвердил Примаков РБК. В обсуждении будущей реформы участвует Дмитрий Козак, также сказал он: «И по его роду занятий, и по сфере ответственности эта тема входит в его компетенцию».

О сути предлагаемых изменений назначенный в июне руководителем Россотрудничества Примаков говорить отказался. На данном этапе обсуждения выносить в публичное пространство какие-то идеи неправильно, уверен он.

О том, что власти пытаются найти механизмы более эффективного продвижения российский интересов за рубежом, собеседники РБК говорили и перед уходом из Россотрудничества его предыдущего руководителя Элеоноры Митрофановой. Представляя 3 июля нового руководителя агентства глава МИД Сергей Лавров отметил, что с внесением поправок в Конституцию на направлении народной дипломатии появятся новые задачи.