Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Джинсовая легенда Levi's возвращается после долгого забвения РБК Pro Их рук дело: как уйти из найма в крафтовое производство РБК Pro Фокус-сессия с топ-менеджерами «Делимобиля» и X5 Retail Group РБК Pro Личная жизнь важнее работы: 8 тенденций в мотивации персонала Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
«Коммерсантъ» сообщил о негласном визите Трутнева в Хабаровский край Политика, 07:39 Экс-полицейские из Приморья предстанут перед судом за убийство на охоте Общество, 07:14 Власти приступили к реформе российской «мягкой силы» Политика, 07:00 В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества с рекламой во время эпидемии Общество, 06:38 Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам Экономика, 06:04 В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек Общество, 05:38 На Сахалине эвакуировали более 140 детей из детсада Общество, 05:22 РЖД приостановили продажу билетов на несколько поездов на юг из-за аварии Общество, 05:00 Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт Финансы, 05:00 Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке Общество, 04:45 Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе Технологии и медиа, 04:14 В США покончил с собой внук Элвиса Пресли Общество, 03:45 Президент Сербии опроверг сообщения о причастности России к протестам Политика, 03:21 Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты Общество, 03:13
Политика ,  
0 

Власти приступили к реформе российской «мягкой силы»

В администрации президента и правительстве обсуждают реформу российского подхода к «мягкой силе» и работы Россотрудничества. О ее необходимости давно говорят новый руководитель агентства Евгений Примаков и эксперты

Российские власти начали обсуждение реформы российской «мягкой силы», рассказали РБК два собеседника, близких к Кремлю, и подтвердил источник, близкий к правительству. О готовящейся большой реформе знает и собеседник РБК в МИД. В обсуждении участвуют заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, новый глава Россотрудичества Евгений Примаков и представители экономических ведомств, сообщили два собеседника РБК.

«Конечно обсуждается (реформа Россотрудничества — РБК). Об этом говорится гласно и об этом говорил во время моего представления министр иностранных дел России Сергей Лавров», — подтвердил Примаков РБК. В обсуждении будущей реформы участвует Дмитрий Козак, также сказал он: «И по его роду занятий, и по сфере ответственности эта тема входит в его компетенцию».

О сути предлагаемых изменений назначенный в июне руководителем Россотрудничества Примаков говорить отказался. На данном этапе обсуждения выносить в публичное пространство какие-то идеи неправильно, уверен он.

О том, что власти пытаются найти механизмы более эффективного продвижения российский интересов за рубежом, собеседники РБК говорили и перед уходом из Россотрудничества его предыдущего руководителя Элеоноры Митрофановой. Представляя 3 июля нового руководителя агентства глава МИД Сергей Лавров отметил, что с внесением поправок в Конституцию на направлении народной дипломатии появятся новые задачи.

Кто в России занимается «мягкой силой»

В последней версии Концепции внешней политики России «мягкая сила» называется неотъемлемой составляющей современной международной политики, а ее инструментами — возможности гражданского общества, информационно-коммуникационных, гуманитарных и других методов и технологий, в дополнение к традиционным дипломатическим методам. К последним относят различные НКО, например, фонд «Русский мир», получающие для работы государственные гранты, и СМИ — RT, Sputnik.

Обновленное в 2008 году Россотрудничество (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству) является основным государственным институтом, реализующим многочисленные программы по поддержке соотечественников за рубежом, научных и гуманитарных связей, улучшению имиджа России — то есть все того, что включает в себя понятие «мягкой силы».

Основная форма присутствия Россотрудничества за рубежом — Российские центры науки и культуры, которые есть в 62 странах, еще в двух десятках стран сотрудники агентства работают в составе российских посольств.

Пока в составляемом международным консалтинговым агентством Portland рейтинге мягкой силы 30 государств позиции России снижаются. В 2016 году страна была на самом высоком для себя месте — 26-м, в 2019 году опустилась на 30-е. Первое место в 2019-м занимала Франция, за которой шли Великобритания и Германия.

У агентства по продвижению «мягкой силы» за рубежом сменится руководитель
Политика
Элеонора Митрофанова

Что может быть реформировано

Обсуждаются различные варианты изменений в подходах России к мягкой силе, рассказали два собеседника РБК. Так, обсуждается вариант переподчинения агентства напрямую президенту (сейчас подотчетно Министерству иностранных дел) и создания отдельной государственной корпорации, которая бы оперировала проектами и средствами на их продвижение, рассказали три собеседника РБК.

Создание такой структуры позволило бы более свободно привлекать средства — так, к примеру, устроено в Германии, где федеральным правительством было создано Германское общество международного сотрудничества (в форме общества с ограниченной ответственностью), поясняет один из источников.

То, что при обсуждении звучали идеи о переподчинении агентства напрямую президенту, а также о создании отдельной государственной корпорации, которая бы оперировала проектами и средствами на их продвижение, Примаков опровергать не стал, но отказался комментировать.

Чего не хватает российской «мягкой силе»

Примаков известен своим скептическим отношениям к традиционным формам продвижения России за рубежом — через выставки, конференции по русскому языку и культуре. Ранее он говорил, что гуманитарная составляющая российской внешней политики не должна сводиться только к культурной и образовательной, а должна пониматься и в значении принятом на западе — то есть обеспечению качества жизни и прав человека.

Российские подходы эксперты часто критикуют, приводя в пример организацию продвижения гуманитарного сотрудничества США (через USAID), Германию (Goethe Institut и GIZ), Великобританию (British Council) и Францию (Alliance francais). USAID, например, имеет представительства в 80 странах, а проекты осуществляет — в 100, бюджет агентства достигает $20 млрд. Среди поддерживаемых проектов — не только культурные мероприятия, но и, например, вакцинация детей. Бюджет Россотрудничества около 4 млрд рублей.

«В концептуальном плане при реформировании системы «мягкой силы» можно было бы обновить Основные направления госполитики в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества, утвержденные в 2010 году, которые сейчас стоило бы уточнить и конкретизировать, обращает внимание старший эксперт Центра перспектвиных управленческих решений Олег Шакиров.

«Если посмотреть на перечень направлений деятельности Россотрудничества, то создается впечатление, что оно должно делать всё и сразу. Три больших блока — культурная дипломатия, работа с соотечественниками и содействие международному развитию — требуют разных подходов. Если смотреть на мировой опыт, то во многих странах эти функции разнесены по отдельным ведомствами», — указывает эксперт.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталья Галимова, Полина Химшиашвили
Теги: Россотрудничество, мягкая сила, Евгений Примаков, Дмитрий Козак ..., Элеонора Митрофанова, МИД
Материалы по теме
Мягкая сила: как ведущие страны продвигают свои интересы через культуру
Общество
Новым главой Россотрудничества стал внук Примакова
Общество
Эксперты назвали способы улучшить имидж России за рубежом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter