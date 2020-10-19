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СМИ узнали об идее по объединению МВД, ФСИН и службы судебных приставов

С таким предложением выступил Минфин. В качестве основной цели указывается оптимизация расходов с передачей части функций полиции гражданским ведомствам. Также предлагается сократить численность сотрудников органов внутренних дел

В конце прошлой недели Министерство финансов предложило оптимизировать расходы на правоохранительный блок, после чего из Совета безопасности в несколько силовых ведомств был направлен запрос с просьбой сформулировать свое видение по этому вопросу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые подтвердили факт получения такого запроса в МВД. Получение соответствующего запроса РБК подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Как отмечает издание, Минфин «фактически предлагает провести масштабную реформу силового блока». Речь идет о сокращении численности сотрудников органов внутренних дел на 10%. Это должно произойти за счет перевода сотрудников подразделений, которые не участвуют в правоохранительной деятельности (медицинские, учебные, кадровые, финансовые и т. д.), в разряд гражданских служащих.

Также предлагается передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав. Речь идет о координации программы переселения россиян из-за рубежа, регулировании трудовой миграции и контрольно-разрешительном регулировании в сфере легального оборота наркотических средств.

Личный состав МВД сократился из-за опасений реформы пенсий
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть возможность создания единого правоохранительного органа на основе МВД. Ему могут быть переданы функции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ФГС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с одновременным сокращением штатов. «При этом Министерство финансов считает необходимым рассмотреть возможность создания единой системы материально-технического (тылового) обеспечения силового блока», — говорится в материале.

Помимо этого, Министерство финансов предложило провести серьезные изменения в социальной составляющей деятельности правоохранительных органов. В частности, речь идет об увеличении минимального срока выслуги с 20 до 25 лет (без учета учебы), отмене обязательной индексации «военной» пенсии ежегодно не менее чем на 2% сверх уровня инфляции, а также увеличении срока ношения вещевого имущества.

Источники «Коммерсанта» отметили, что на предложение Минфина в МВД готовится отрицательный ответ. Несколько собеседников издания в органах внутренних дел заявили, что предлагаемые меры противоречивы и не приведут к желаемому результату, а опрошенные «Коммерсантом» эксперты предсказывают в случае реализации этой реформы рост коррупции в силовом блоке, длительное снижение качества его работы и массовый отток кадров.

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РБК направил запросы в Минфин и Счетную палату.

Авторы
Михаил Юшков, Дмитрий Серков
Минфин реформа МВД ФСИН ФССП
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