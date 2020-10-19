СМИ узнали об идее по объединению МВД, ФСИН и службы судебных приставов

С таким предложением выступил Минфин. В качестве основной цели указывается оптимизация расходов с передачей части функций полиции гражданским ведомствам. Также предлагается сократить численность сотрудников органов внутренних дел

В конце прошлой недели Министерство финансов предложило оптимизировать расходы на правоохранительный блок, после чего из Совета безопасности в несколько силовых ведомств был направлен запрос с просьбой сформулировать свое видение по этому вопросу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которые подтвердили факт получения такого запроса в МВД. Получение соответствующего запроса РБК подтвердил источник в центральном аппарате МВД.

Как отмечает издание, Минфин «фактически предлагает провести масштабную реформу силового блока». Речь идет о сокращении численности сотрудников органов внутренних дел на 10%. Это должно произойти за счет перевода сотрудников подразделений, которые не участвуют в правоохранительной деятельности (медицинские, учебные, кадровые, финансовые и т. д.), в разряд гражданских служащих.

Также предлагается передать часть функций полиции в Минтруд и Минздрав. Речь идет о координации программы переселения россиян из-за рубежа, регулировании трудовой миграции и контрольно-разрешительном регулировании в сфере легального оборота наркотических средств.

Кроме того, Минфин предлагает рассмотреть возможность создания единого правоохранительного органа на основе МВД. Ему могут быть переданы функции Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Государственной фельдъегерской службы (ФГС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с одновременным сокращением штатов. «При этом Министерство финансов считает необходимым рассмотреть возможность создания единой системы материально-технического (тылового) обеспечения силового блока», — говорится в материале.