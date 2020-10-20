Бизнес оценил шансы выжить в случае нового режима самоизоляции

Ожидание нового ужесточения карантинных мер негативно сказываются на бизнес-активности в стране. Треть опрошенных предпринимателей уверены, что их бизнес переживет не больше трех месяцев новой изоляции

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка.

27% способны проработать в таких условиях более года в таких ограничениях

20% респондентов заявили, что их бизнес может пережить от одного до трех месяцев

16% смогут функционировать от трех до шести месяцев

13% продержатся минимальный срок, до 30 дней

11% могут работать от шести месяцев до года

13% затруднились ответить

«Текущий кризис отличается от предыдущих тем, что вызван не экономическими или финансовыми факторами, а в основном ограничительными мерами. Тот бизнес, который развивает дистанционные продажи, чувствует себя более уверенно, чем не имеющий возможности заработка без прямого общения с клиентом», — считают эксперты.

Количество владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло на 7% и достигло 54% от общего числа респондентов.

При этом большинство предпринимателей — 53%— считают, что восстановление оборотов после карантина займет значительное время, от года до трех лет. Такую перспективу они описали при условии, что государство не будет вводить вторую волну ограничительных карантинных мер. Более трети, 35% опрошенных бизнесменов, заявили, что либо уже восстановили показатели своих предприятий до докризисного уровня (17%), либо сделают это до конца года (18%).