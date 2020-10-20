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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 октября

Власти не планируют новый строгий карантин, ограничения для ресторанов готовят в Санкт-Петербурге, пятая страна мира преодолела планку в 1 млн больных;  самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,415 млн человек (плюс 15 982 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 24 тыс. человек (плюс 179 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

  • Несмотря на рекордные показатели заболеваемости, давно побившие весеннюю статистику, планов на новый карантин и нерабочие недели у властей нет, сообщают источники РБК. В настоящее время все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом принимают региональные власти, и на сегодняшний день ни в одном отдельно взятом субъекте ситуация не требует введения локдауна, говорят собеседники.
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  • В Санкт-Петербурге готовят ввести новые ограничения для заведений общественного питания. Рестораны будут закрываться до 23:00. «Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — так введение ограничений анонсировал вице-губернатор Евгений Елин.
  • Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд руб. из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и это еще не окончательная оценка. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.
  • В Москве из-за угрозы коронавируса из семи следственных изоляторов (СИЗО) принимать подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 19 октября будет только один. Источники РБК сообщали об этом 16 октября, накануне это официально подтвердили во ФСИН.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • Люди с астмой могут носить медицинскую маску без вреда для здоровья, более того, она может облегчить их состояние. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

Video

  • Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка. При этом число опрошенных владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло на 7% и достигло 54% от общего числа респондентов.

  • С 19 октября в Москве начала работать система обязательных чек-инов в ночных барах и клубах. Пройти регистрацию по номеру телефона можно с помощью QR-кода. Как это делать — в инструкции РБК.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 39,9 млн человек, из них более 1,11 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 40,34 млн человек, в том числе 1,11 млн скончались.

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,15 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,55 млн), на третьем — Бразилия (5,22 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (989 тыс.).
  • По числу выявленных за последний месяц случаев на 1 тыс. человек Россия находится на 58-м месте в мире (2,1 случая).

  • Аргентина стала пятой страной мира, где количество выявленных случаев заражения превысило 1 млн человек. За последние 1,5 месяца число случаев COVID-19 в Аргентине увеличилось вдвое.
  • На Украине будут введены жесткие ограничения по коронавирусу, если суточный прирост заболевших превысит отметку 9,5 тыс. человек, заявил президент Владимир Зеленский. Сейчас суточный прирост числа больных составляет 5–6 тыс. человек.
  • В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Группами более 15 человек собираться запрещено.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл
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