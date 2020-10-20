Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 октября

Власти не планируют новый строгий карантин, ограничения для ресторанов готовят в Санкт-Петербурге, пятая страна мира преодолела планку в 1 млн больных; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,415 млн человек (плюс 15 982 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 24 тыс. человек (плюс 179 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Несмотря на рекордные показатели заболеваемости, давно побившие весеннюю статистику, планов на новый карантин и нерабочие недели у властей нет, сообщают источники РБК. В настоящее время все решения по конкретным мерам борьбы с коронавирусом принимают региональные власти, и на сегодняшний день ни в одном отдельно взятом субъекте ситуация не требует введения локдауна, говорят собеседники.

В Санкт-Петербурге готовят ввести новые ограничения для заведений общественного питания. Рестораны будут закрываться до 23:00. «Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — так введение ограничений анонсировал вице-губернатор Евгений Елин.

Российская туристическая отрасль потеряла в 2020 году 600 млрд руб. из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и это еще не окончательная оценка. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу РБК.

В Москве из-за угрозы коронавируса из семи следственных изоляторов (СИЗО) принимать подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 19 октября будет только один. Источники РБК сообщали об этом 16 октября, накануне это официально подтвердили во ФСИН.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Люди с астмой могут носить медицинскую маску без вреда для здоровья, более того, она может облегчить их состояние. Об этом сообщили опрошенные РБК эксперты.

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Почти треть предпринимателей сферы малого и среднего бизнеса считают, что их предприятия не переживут вторую волну ужесточения карантинных мер, следует из исследования Magram Market Research и Промсвязьбанка. При этом число опрошенных владельцев малого и среднего бизнеса, которые ожидают прихода второй волны ограничительных мер, в сентябре выросло на 7% и достигло 54% от общего числа респондентов.

С 19 октября в Москве начала работать система обязательных чек-инов в ночных барах и клубах. Пройти регистрацию по номеру телефона можно с помощью QR-кода. Как это делать — в инструкции РБК.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 39,9 млн человек, из них более 1,11 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 40,34 млн человек, в том числе 1,11 млн скончались.

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,15 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,55 млн), на третьем — Бразилия (5,22 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (989 тыс.).

По числу выявленных за последний месяц случаев на 1 тыс. человек Россия находится на 58-м месте в мире (2,1 случая).

Аргентина стала пятой страной мира, где количество выявленных случаев заражения превысило 1 млн человек. За последние 1,5 месяца число случаев COVID-19 в Аргентине увеличилось вдвое.

На Украине будут введены жесткие ограничения по коронавирусу, если суточный прирост заболевших превысит отметку 9,5 тыс. человек, заявил президент Владимир Зеленский. Сейчас суточный прирост числа больных составляет 5–6 тыс. человек.

В Швейцарии из-за роста числа заболевших ввели обязательное ношение масок во всех общественных местах. Группами более 15 человек собираться запрещено.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.