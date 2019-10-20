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СК после инцидента с золотодобытчиками назвал незаконными пять дамб

Управление СК по Красноярскому краю заявило о том, что пять дамб, обрушение которых повлекло за собой затопление поселка и гибель людей, были построены незаконно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что дамбы с целью отвода грунтовых вод были построены без разрешительных документов. Разрушение началось с самой верхней, затем набирающий силу поток воды прорвал еще четыре сооружения.

Также выяснилось, что горный мастер, который обеспечивал проведение работ на участке, не имел профильного образования. В свою очередь, начальник участка признался, что понимал опасность строительства рабочего поселка в зоне бедствия.

Следствие намерено в ближайшее время ходатайствовать об аресте ранее задержанных подозреваемых — директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка компании.

19 октября на реке Сейбе Красноярского края произошел прорыв дамб. В результате происшествия погибли 15 человек, пять человек числятся пропавшими без вести. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее смерть двух и более лиц). 
 

Теги: Красноярский край, дамбы, режим ЧС
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