Crocus объявила о начале выплат пострадавшим при теракте в «Сити Холле»

Выплаты начнутся 23 сентября. Фонд, который будет их осуществлять, получил 341 заявку

Фото: Андрей Любимов / РБК

Фонд Муслима Магомаева 23 сентября начнет выплаты по заявкам от пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом объявила Crocus Group.

Выплаты в первую очередь получат дети, оставшиеся без родителей, а также родители-пенсионеры погибших и люди с инвалидностью, говорится в сообщении.

Фонд получил 140 млн руб. пожертвований (в том числе от президента Crocus Group Араза Агаларова и его сына Эмина).

Сколько всего человек получат выплаты, в сообщении не сказано. Crocus Group указывает, что была рассмотрена 341 заявка на получение помощи.

22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Потом они подожгли зал и скрылись, подозреваемых позднее задержали в Брянской области. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.