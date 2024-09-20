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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Crocus объявила о начале выплат пострадавшим при теракте в «Сити Холле»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Выплаты начнутся 23 сентября. Фонд, который будет их осуществлять, получил 341 заявку
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Фонд Муслима Магомаева 23 сентября начнет выплаты по заявкам от пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом объявила Crocus Group.

Выплаты в первую очередь получат дети, оставшиеся без родителей, а также родители-пенсионеры погибших и люди с инвалидностью, говорится в сообщении.

Фонд получил 140 млн руб. пожертвований (в том числе от президента Crocus Group Араза Агаларова и его сына Эмина).

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Сколько всего человек получат выплаты, в сообщении не сказано. Crocus Group указывает, что была рассмотрена 341 заявка на получение помощи.

22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Потом они подожгли зал и скрылись, подозреваемых позднее задержали в Брянской области. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.

Теги
Crocus Group Крокус Сити Холл теракт выплаты
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