«РИА Новости»: фигурант дела о теракте в «Крокусе» уехал в Россию 12 лет назад

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» уехал в Россию 12 лет назад

Один из фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Хусейн Хамидов уехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад, сообщил «РИА Новости» его дядя.

«Он с родителями уехал в Россию 12 лет назад. Они там обжились, получили российское гражданство», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что с тех пор не видел племянника.

Двумя днями ранее пресс-служба московских судов сообщила, что по делу о теракте в «Крокусе» продлили меру пресечения пяти обвиняемым: Гадоеву Ш.Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиеву У. А. и Хамидову Х. А. Ранее их имена не назывались.

Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник», произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы устроили стрельбу и пожар. В результате погибли 145 человек, пострадали более 550. Потерпевшими по делу о теракте признали более 1,7 тыс. граждан.

Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» (признано террористической организацией и запрещено в России) «Вилаят Хорасан».

В ходе расследования были арестованы более 20 человек. В середине августа Басманный суд Москвы продлил арест четырем предполагаемым исполнителям теракта: Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоды, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.