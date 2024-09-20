Глава Союза мукомолов Украины заявил, что запасы пшеницы скоро иссякнут

По словам Рыбчинского, украинский кабмин выпустил постановление, согласно которому заводы должны иметь на складах двухмесячный запас муки. Местные предприятия считают предельный объем экспорта пшеницы дискриминацией

Фото: Pavlo Pakhomenko / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

На многих мукомольных заводах Украины запасов пшеницы почти не осталось, заявил директор Союза мукомолов страны Родион Рыбчинский порталу об агробизнесе Latifundist.com.

По его словам, украинский кабмин выпустил постановление, согласно которому заводы должны иметь на складах двухмесячный запас муки.

«У нас зерна на многих предприятиях меньше чем на месяц. Сегодня предприятия гоняются за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20–30 т», — отметил глава организации.

По словам Рыбчинского, Союз мукомолов Украины не подписал приложение к меморандуму, утверждающему предельный объем экспорта пшеницы на уровне 16,2 млн т. Он уточнил, что организация предложила в этом объеме отметить, что 30% будет продовольственной пшеницы, а остальные 70% — фуражной.

«На совещании нас не поддержали ни сельхозпроизводители, ни экспортеры. И было решено, что они подписывают это приложение к меморандуму», — сказал Рыбчинский. Он подчеркнул, что подписей ни самого союза, ни «Укрхлебпрома», ни Всеукраинской ассоциации пекарей под документом нет, потому что предприятия считают происходящее дискриминацией по отношению к внутреннему переработчику.

В июне замгенпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий заявил, что часть зерна из страны экспортируется без уплаты налогов из-за действий недобросовестных предприятий. Он отметил, что в последнее время власти предотвратили вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которую купили за наличные средства. По его словам, предприятия, купившие контейнеры, уклонились от уплаты налогов на 32 млн грн ($789,9 тыс.).

Как сообщила Государственная служба статистики Украины, в 2023 году в стране собрали 59,8 млн т зерновых и зернобобовых, а также 21,8 млн т масличных культур.