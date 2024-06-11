В Киеве заявили о потере миллиардов гривен из-за серого экспорта зерна

Зерно с территории Украины нелегально вывозят грузовиками, по железной дороге и морю, из-за этого в страну не возвращается валютная выручка и не выплачиваются налоги в бюджет, заявили в прокуратуре

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Часть зерна с Украины экспортируется без уплаты налогов из-за действий недобросовестных предприятий, заявил в эфире телемарафона заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Вербицкий.

«Сегодня я считаю, что это действительно проблема. Потому что большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», — сказал он (цитата по «24 каналу»).

Представитель ведомства сообщил, что в последнее время власти предотвратили вывоз с территории Украины более 40 контейнеров сельскохозяйственной продукции, которую купили за наличные средства. По словам Вербицкого, предприятия, купившие контейнеры, уклонились от уплаты налогов на 32 млн грн ($789,9 тыс.).

Прокурор Максим Олефир привел данные Минэкономики Украины, согласно которым две из каждых пяти тонн зерна вывозятся без уплаты налогов. Он отметил, что подсчитать точное количество вывезенного зерна почти невозможно. Его перевозят различными способами: грузовиками, морским транспортом и по железной дороге.

Как пишет УНН, на Украине расследуют несколько дел о сером экспорте зерновых. В одном из них фигурирует агрохолдинг GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. По версии Бюро экономической безопасности, они использовали схему продажи зерна через фирмы-однодневки, а ущерб от их действий мог составить 37,5 млн грн ($925,6 тыс.).

В офисе генпрокурора создали межведомственную группу по противодействию уголовным нарушениям, связанным с незаконной деятельностью на рынке зерна. По данным Нацбанка Украины, после начала работы правоохранительных органов невозврат валютной выручки от экспорта зерновых снизился, в сентябре 2023 года он составлял $8 млрд. Поступления в бюджет за последний год выросли на 1 млрд грн (около $27,4 млн).

Как сообщала Государственная служба статистики Украины, в 2023 году в стране собрали 59,8 млн т зерновых и зернобобовых, а также 21,8 млн т масличных культур.