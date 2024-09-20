Против вступившего на Украине в РДК актера из «Глухаря» завели новое дело
Против актера Кирилла Канахина, участвовавшего в нападении диверсантов со стороны Украины на Белгородскую и Брянскую области, заведено новое уголовное дело, следует из карточки на сайте Второго Западного окружного военного суда.
Дело было зарегистрировано в суде 18 сентября. Помимо Канахина, по нему проходят еще четыре фигуранта — Денис Капустин (основатель «Русского добровольческого корпуса» или РДК, который внесен в список террористических организаций в России и запрещен в России), Антон Зырянов, Александр Галанов, Алексей Огурцов.
Канахина подозревают в преступлениях, предусмотренных статьями УК: ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов); ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности); ст. 222 ч. 4 (незаконное владение оружием в составе организованной группы); ст. 208 ч. 1 (создание незаконного вооруженного формирования); ст. 322 ч. 3 (незаконное пересечение границы организованной группой); ст. 222.1 ч. 4 (незаконное хранение взрывчатки организованной группой); ст. 226.1 ч. 3 (контрабанда веществ или боеприпасов организованной группой); ст. 222.2 ч. 4 (незаконное хранение крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой); ст. 205.2 ч. 2 (публичные призывы к терроризму через СМИ или интернет); ст. 205.4 ч. 1 (организация террористического сообщества); ст. 162 ч. 4 п. а (разбой, совершенный организованной группой); ст. 205 ч. 3 п. б (теракт, повлекший смерть человека).
Ему может грозить пожизненный срок — второй по счету, так как в феврале тот же суд приговорил к пожизненному лишению свободы по делу о госизмене.
Канахин уехал из России и в августе прошлого года на Украине присоединился к РДК. Он участвовал в нападении диверсантов в Климовском районе Брянской области в марте 2023-го и на село Грайворон Белгородской области в мае того же года.
В 2000-х годах Канахин играл эпизодические роли в российских сериалах, в том числе в проектах «Простые истины», «Клуб» и «Глухарь».
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