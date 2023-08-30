В Краснодарском крае обнаружили обломки неизвестного БПЛА

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В Краснодарском крае были обнаружены обломки неизвестного устройства, предположительно, беспилотника, сообщает региональный Оперативный штаб в своем телеграм-канале.

Обломки нашли в Витязевском лимане у Черного моря.

«Обломки неустановленного устройства, обнаруженного в Витязевском лимане около суток назад, изъяты оперативными службами для проведения проверки. Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что ни о взлете, ни о падении какого-либо дрона в этом районе известно не было.

В ночь на 30 августа семь регионов России подверглись атаке украинских беспилотников: дроны зафиксировали в Севастополе, Пскове, а также Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Московской областях. В частности, в районе Севастопольской бухты силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) отражали атаки беспилотников с моря, написал в 3:10 мск губернатор Михаил Развожаев.

Около 4:15 Развожаев сообщил, что силы ППДО закончили работу в акватории. «На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет», — отметил глава города.

Минобороны также сообщило, что около полуночи 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил в Черном море четыре катера с украинскими десантниками общей численностью до 50 человек.