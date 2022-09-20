«Коммерсантъ» узнал о задержании главы завода по производству взрывчатки

Директора нижегородского завода по производству оборонной продукции задержали по подозрению в мошенничестве. Ранее депутат Думы обращался в ФСБ и СК с данными о «преступной схеме» руководства и «предательстве в такой трудный час»

В Москве задержан генеральный директор Завода имени Я. М. Свердлова Юрий Шумский, он проходит подозреваемым в деле о мошенничестве из-за исполнения одного из контрактов на поставку взрывчатки, сообщили близкие к следствию источники «Коммерсанта».

Дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которая в качестве предельной меры наказания грозит до десяти лет лишения свободы. Его завели в следственном управлении Следственного комитета по Москве. Во вторник, 20 сентября, следователь попросит суд избрать Шумскому меру пресечения, рассказали собеседники газеты. При этом в приемной производства заявили «Коммерсанту», что Шумский находится в командировке, а информацию о задержании комментировать отказались.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу столичного Следственного управления СК.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов заявил, что ранее к нему поступали данные о «злоупотреблениях» руководства Завода имени Я. М. Свердлова. Эти действия, посчитал депутат, были способны «нанести ущерб обороноспособности и национальной безопасности России», в связи с чем обратился в ФСБ, Генпрокуратуру, СК и Минобороны. «Самоочищение страны продолжается. <...> Это даже не коррупция, это предательство страны в такой трудный час», — подчеркнул Кузнецов.

В частности, в обращении в СК от 6 июля, депутат заявил о наличии преступной схемы по реализации на экспорт продукции завода — тротил, гексоген и октаген. Кузнецов подчеркнул, что взрывчатые вещества поставляются в Великобританию, Сербию, Кипр и Болгарию. По его данным, в мае 2020 года к схеме присоединилось руководство холдинга «Технодинамика» — дочка «Ростеха».

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Предприятие расположено в городе Дзержинск Нижегородской области находится в статусе федерального казенного предприятия (ФКП), оно подведомственно Минпромторгу. Завод является крупным производителем боевых и промышленных взрывчатых веществ, а также занимается снаряжением ими боеприпасов различных видов.