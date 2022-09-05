В России создадут два автобронетанковых ремонтных завода

В Раменском и Каменске-Шахтинском создадут 71-й и 72-й автобронетанковые ремонтные заводы Минобороны, на них будут работать 365 и 227 человек соответственно. Премьер Михаил Мишустин поручил назначить глав предприятий за два месяца

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать 71-й и 72-й автобронетанковые ремонтные заводы Минобороны, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

Основной целью предприятий будет «обеспечение ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в интересах обороны».

Согласно распоряжению, завод № 71 будет находиться в подмосковном Раменском на улице Левашова, под него выделят 194 тыс. кв. м (с возможным отклонением в любую сторону в 154 кв. м). На предприятии смогут работать 365 человек (из числа гражданского персонала).

Завод № 72 будет располагаться по адресу: Ростовская область, Каменск-Шахтинский, строение 12, военный городок № 69. Он займет площадь в 257,3 тыс. кв. м (с возможным отклонением в 888 кв. м). Предполагаемое число работников этого предприятия из числа гражданских — 227.

Минобороны поручено в течение двух месяцев назначить глав предприятий, за три месяца утвердить уставы и за четыре месяца завершить государственную регистрацию заводов.