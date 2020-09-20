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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с июля за неделю выявили более 40 тыс. человек с COVID

В стране второй день подряд фиксируют более 6 тыс. заразившихся. За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в одном регионе
Фото:Пётр Ковалев / ТАСС
Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусом COVID-19 заразились 6148 человек, что является максимальным значением с 18 июля. За весь период пандемии в стране выявили 1 103 399 случаев заболевания вирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в стране превысило 40 тыс. человек впервые с июля. С 14 по 20 сентября, по данным оперативного штаба, заболели 40 588 против 37 306 неделей ранее. В последний раз более 40 тыс. человек заразились COVID-19 в период с 20 по 26 июля (40 939).

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За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1397 (22,7%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.

По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 860,
  • Санкт-Петербург — 214,
  • Московская область — 188,
  • Ростовская область — 178,
  • Нижегородская область — 165,
  • Воронежская область — 158,
  • Ставропольский край — 142,
  • Кемеровская область — 127,
  • Ульяновская область — 125,
  • Свердловская область — 120,
  • Самарская область — 114,
  • Саратовская область — 108,
  • Красноярский край — 102.

В первую пятерку российских регионов по числу выявленных заражений за весь период пандемии входят Москва (276,4 тыс.), Подмосковье (71,5 тыс.), Санкт-Петербург (40,7 тыс.), Нижегородская (30,7 тыс.) и Свердловская (27,7 тыс.) области.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 19 418 человек (но данные штаба расходятся с информацией Росстата из-за различий в учете). Более 909 тыс. заболевших выздоровели. По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 42,8 млн лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 364 тыс. за последние сутки.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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