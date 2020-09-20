В России впервые с июля за неделю выявили более 40 тыс. человек с COVID

В стране второй день подряд фиксируют более 6 тыс. заразившихся. За сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в одном регионе

Фото: Пётр Ковалев / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусом COVID-19 заразились 6148 человек, что является максимальным значением с 18 июля. За весь период пандемии в стране выявили 1 103 399 случаев заболевания вирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в стране превысило 40 тыс. человек впервые с июля. С 14 по 20 сентября, по данным оперативного штаба, заболели 40 588 против 37 306 неделей ранее. В последний раз более 40 тыс. человек заразились COVID-19 в период с 20 по 26 июля (40 939).

За минувшие сутки ни одного случая заболевания не было выявлено только в Чукотском автономном округе. 1397 (22,7%) человек из общего числа выявленных заболевших за сутки не имели клинических проявлений болезни. Суточный прирост заразившихся составил 0,6%.



По данным оперативного штаба, больше всего случаев заражения COVID-19 за сутки выявлено в следующих регионах: