Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти

Информация о смерти ведущего телепрограммы «Русское лото» Михаила Борисова не соответствует действительности. Об этом сообщила его сестра Нина Борисова, передает «АГН Москва».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сказала она.

«Мы обеспокоены поступающей информацией, но официального подтверждения или опровержения у нас нет», — заявили РБК в пресс-службе «Столото».

Ранее «РЕН ТВ» сообщало, что Борисов умер при транспортировке в другую клинику. До этого стало известно, что его госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому.