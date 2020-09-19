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Сестра ведущего «Русского лото» опровергла информацию о его смерти

Информация о смерти ведущего телепрограммы «Русское лото» Михаила Борисова не соответствует действительности. Об этом сообщила его сестра Нина Борисова, передает «АГН Москва».

«Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная», — сказала она.

Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве
Общество

«Мы обеспокоены поступающей информацией, но официального подтверждения или опровержения у нас нет», — заявили РБК в пресс-службе «Столото».

Ранее «РЕН ТВ» сообщало, что Борисов умер при транспортировке в другую клинику. До этого стало известно, что его госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому.

71-летнего телеведущего госпитализировали в Москве, сообщения о его госпитализации подтвердила сестра Борисова. Врачи диагностировали воспаление легких. У него также заподозрили коронавирусную инфекцию.

Михаил Борисов — российский режиссер, актер и телеведущий. В 1982 году он окончил Щукинский театральный институт. С 1994 года по настоящее время был художественным руководителем еженедельной программы «Русское лото» на телеканалах «Россия» и НТВ.

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Борисов — обладатель почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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