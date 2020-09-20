Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 сентября

В Башкирии ввели особый порядок передвижения, Билл Гейтс усомнился в эффективности запретов администрации Трампа — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,097 млн человек (плюс 6065 за сутки. В России число заразившихся впервые с 19 июля превысило 6 тыс. человек). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 339 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 906 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Число суточных заражений в России растет седьмой день подряд и остается рекордным с середины июля. 825 новых случаев заражения выявлено в Москве — максимум с конца июня.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Власти Башкирии ввели особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории республики в связи с распространением коронавируса. Ограничение на передвижение введены в городах Кумертау и Салават, а также в пяти муниципальных районах — Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском. Граждане России, которые не проживают в указанных субъектах, а также иностранцы обязаны проезжать их без остановки.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции, болезнь протекает в легкой форме.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 30 млн, из них более 948 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 30,7 млн человек, из них 957 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,7 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,4 млн), на третьем — Бразилия (более 4,5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 758 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что введенные президентом Дональдом Трампом ограничения могли способствовать распространению COVID-19 в США. 31 марта Трамп запретил поездки в Китай, а затем ввел ограничения на посещение других стран и въезд граждан из них. «Мы создали спешку, у нас не было возможности проверить или изолировать людей. И это привело к болезни. Знаете, вероятно, запрет усилил ее распространение», — сказал Гейтс.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать. «Сейчас мы наблюдаем приближение второй волны. Мы видели это во Франции, Испании, по всей Европе. Боюсь, уже абсолютно неизбежно, что мы будем наблюдать это и в нашей стране», — заявил он, добавив, что не желает объявлять в стране второй локдаун и останавливать экономику.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.