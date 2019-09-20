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В Минздраве раскрыли актуальные данные о заболеваемости раком мозга
Первичная опухоль головного мозга регистрируется у 10–13 человек на 100 тыс. населения в год. Глиобластома возникает в трех случаях на 100 тыс. населения. Такие данные представили в МНИОИ имени П. А. Герцена
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России наиболее распространенная первичная опухоль головного мозга — глиома — возникает с частотой в 10–13 случаев на 100 тыс. населения в год, заявил РБК руководитель отделения нейрохирургии МНИОИ имени П. А. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) профессор Антон Зайцев.

При этом около 30% глиом изначально относятся к 3–4-й степени злокачественности, подчеркнул профессор. Глиомы 1-й и 2-й степени относятся к низкой степени злокачественности, глиомы 3-й и 4-й степени — к злокачественным.

Что касается глиобластомы, которая относится к опухолям 4-й степени злокачественности, она, по словам Зайцева, возникает в трех случаях на 100 тыс. населения в год.

Ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков заявил RT, что в России первичные опухоли головного мозга (образуются из самой ткани мозга. — РБК)  регистрируются у 23 человек из 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев болезни в год. 

«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год», — заявил онколог.

Оба эксперта сошлись во мнении: в последние годы надежность выявления глиом увеличилась.

«Связано [это] в первую очередь с совершенствованием методов нейровизуализации (МРТ, ПЭТ)», — сказал руководитель отделения нейрохирургии МНИОИ имени П. А. Герцена.

Кобяков основной причиной увеличения выявляемости заболевания назвал рост числа аппаратов МРТ и спиральной компьютерной томографии.

Согласно статистике Минздрава, в России в 2018 году было впервые выявлено 624,709 тыс. злокачественных новообразований (в 2017-м — 617 тыс.). Из них выявленных опухолей головного мозга и других неуточненных отделов нервной системы насчитывалось 8,924 тыс. 

В прошлом году в России было зарегистрировано около 625 тыс. новых случаев заболевания раком, о чем говорилось в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. В докладе научного ведомства было отмечено, что прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,2%.

В мае 2019 года главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн сообщил, что в России за последнее десятилетие выросло число больных раком. По его данным, с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости составил 23,7%. Всего на учете со злокачественными новообразованиями состоят 3,76 млн россиян.
 

Теги: онкология, Минздрав, новости РБК
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