В Минздраве раскрыли актуальные данные о заболеваемости раком мозга

Первичная опухоль головного мозга регистрируется у 10–13 человек на 100 тыс. населения в год. Глиобластома возникает в трех случаях на 100 тыс. населения. Такие данные представили в МНИОИ имени П. А. Герцена

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В России наиболее распространенная первичная опухоль головного мозга — глиома — возникает с частотой в 10–13 случаев на 100 тыс. населения в год, заявил РБК руководитель отделения нейрохирургии МНИОИ имени П. А. Герцена (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России) профессор Антон Зайцев.

При этом около 30% глиом изначально относятся к 3–4-й степени злокачественности, подчеркнул профессор. Глиомы 1-й и 2-й степени относятся к низкой степени злокачественности, глиомы 3-й и 4-й степени — к злокачественным.

Что касается глиобластомы, которая относится к опухолям 4-й степени злокачественности, она, по словам Зайцева, возникает в трех случаях на 100 тыс. населения в год.

Ранее эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков заявил RT, что в России первичные опухоли головного мозга (образуются из самой ткани мозга. — РБК) регистрируются у 23 человек из 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев болезни в год.



«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год», — заявил онколог.

Оба эксперта сошлись во мнении: в последние годы надежность выявления глиом увеличилась.