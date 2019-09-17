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Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

В России первичные опухоли головного мозга регистрируются у 23 человек из 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев болезни в год. Об этом сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков, передает телеканал RT.

«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год», — заявил онколог. Всего в 2017 году врачи выполнили более 27 тыс. операций, связанных с опухолями центральной нервной системы, добавил он.

Кобяков отметил, что в последние годы значительно увеличилось количество аппаратов МРТ и спиральной компьютерной томографии, что позволило повысить надежность выявления заболевания.

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Кобяков рассказал, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома, которая появляется сразу в форме четвертой, последней, степени злокачественности и агрессивно распространяется.

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РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава России.

В апреле главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн сообщил, что в России за последнее десятилетие выросло число больных раком. С 2008 по 2018 год прирост заболеваемости составил 23,7%. Всего на учете со злокачественными новообразованиями состоят 3,76 млн россиян.

Теги: онкологическое заболевание, рак мозга, новости РБК
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