Онколог раскрыл статистику заболеваемости раком мозга в России

В России первичные опухоли головного мозга регистрируются у 23 человек из 100 тыс. населения, что составляет около 34 тыс. впервые выявленных случаев болезни в год. Об этом сообщил эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков, передает телеканал RT.

«Из них злокачественные опухоли составляют чуть более 30%, или от 9,5 тыс. до 10,5 тыс. новых случаев в год», — заявил онколог. Всего в 2017 году врачи выполнили более 27 тыс. операций, связанных с опухолями центральной нервной системы, добавил он.

Кобяков отметил, что в последние годы значительно увеличилось количество аппаратов МРТ и спиральной компьютерной томографии, что позволило повысить надежность выявления заболевания.

Кобяков рассказал, что самая проблемная опухоль головного мозга — это глиобластома, которая появляется сразу в форме четвертой, последней, степени злокачественности и агрессивно распространяется.