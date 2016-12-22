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Прокуратура признала осужденного за убийство Немцова нарушителем режима
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Прокуратура признала осужденного за убийство Немцова нарушителем режима
Убийство Немцова, 08:01
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Прокуратура признала осужденного за убийство Немцова нарушителем режима
Прокуратура одобрила ужесточение условий наказания осужденного за убийство Бориса Немцова Заура Дадаева за «злостные нарушения». Родные Дадаева связывают это с попыткой добиться новых показаний
Заур Дадаев (в центре) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Адвокаты и родственники Заура Дадаева, а также правозащитники получили ответ (есть у РБК) из прокуратуры Иркутской области, в котором говорится, что осужденный был правомерно переведен в помещение камерного типа.

По данным прокуратуры, заключенный Дадаев допустил семь нарушений режима содержания. К нему были применены дисциплинарные взыскания: объявлено три выговора, три раза его переводили в штрафной изолятор, а в конце августа — на месяц в помещение камерного типа.

В своем ответе прокуратура сообщила о законности наложенных на Дадаева взысканий. По мнению ведомства, это подтверждается собранными администрацией колонии материалами. В письме прокуратуры также подтверждается, что заключенный был переведен в помещение камерного типа в Иркутске 28 августа, а уже 6 сентября поменял условия содержания на единое помещение камерного типа (ЕПКТ), которое расположено в ИК-2 в Ангарске.

Пребывание в ЕПКТ считается наиболее суровой мерой наказания для нарушителей внутри российской пенитенциарной системы. В отличие от ПКТ, когда осужденного просто перемещают из бараков в камеру на территории той же колонии, для перевода в ЕПКТ заключенных перемещают в колонию иногда даже в другом регионе, где создана специальная «тюрьма внутри ФСИН». На осужденных, содержащихся в ЕПКТ, накладываются дополнительные ограничения на количество передач и свиданий с близкими.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Иркутской области РБК говорили, что в ИК № 3, где осужденный отбывал наказание, не было соответствующих условий, поэтому он был переведен.

В июле 2017 года экс-офицера батальона «Север» МВД Чечни Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии строгого режима за исполнение заказного убийства политика Бориса Немцова, застреленного в феврале 2017 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Расследование убийства Немцова продолжается. Следователи пытаются установить заказчика и других фигурантов дела.

Адвокат Шамсудин Цакаев, представлявший интересы Дадаева, заявил РБК, что перевод его подзащитного — это «продолжение давления на осужденного».

«Следователи пытаются получить от Дадаева показания на еще одного фигуранта дела Немцова, Руслана Геремеева, который продолжает оставаться в деле свидетелем, — считает Цакаев. — Также их интересует, где находится оружие, из которого убили политика».

Кто такой Геремеев

Представители семьи Немцова настаивают, что основной организатор преступления — замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД России Руслан Геремеев. Адвокат ходатайствовал о допросе Геремеева и высокопоставленных чиновников Чечни. Следствие не смогло допросить Геремеева, но предъявило заочное обвинение в организации наемного убийства его водителю Руслану Мухудинову. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.

Шахруди Дадаев, брат Заура, в своем обращении в организацию «Правовая зона» написал, что его родственник жаловался на сотрудников и администрацию ИК-3, которые начали оказывать давление после того, как осужденный за убийство Немцова отказался от допроса на полиграфе. «Все дисциплинарные взыскания были вынесены безосновательно», — говорится в жалобе родственника.

В новой колонии к Дадавеу на время карантина будет ограничен доступ адвоката и представителей Общественно-наблюдательной комиссии, рассказала РБК руководитель организации МОО «Правовая зона» Елена Соколова.

Автор: Дмитрий Серков.
Теги: Дадаев , заключение , нарушение
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