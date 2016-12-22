Убийцу Немцова перевели в другую колонию за нарушение режима

Осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания и переведен в другую колонию, сообщили РБК в пресс-службе ГУ ФСИН России по Иркутской области.

«Он [Заур Дадаев] был признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания, и к нему была применена мера взыскания — он был помещен в единое помещение камерного типа», — рассказали в пресс-службе.

В региональном ГУ ФСИН добавили, что в ИК №3, где осужденный отбывал наказание, не было соответствующего помещения. В связи с этим было принято решение перевести его в другое учреждение с единым помещением камерного типа.

В ИК-2 в Ангарске Заур Дадаев находится с 6 сентября. По словам представителя службы исполнения наказаний, в помещении камерного типа Дадаева поместили на один год. «Наказание ему не ужесточено, к нему применена мера взыскания», — подчеркнули в пресс-службе.

Политика Бориса Немцова застрелили в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. По версии следствия, убийство Немцова было заказным и за его исполнение исполнителям должны были заплатить 15 млн руб. Дадаева в июле 2017​ года приговорили к 20 годам колонии строгого режима.​ Остальные фигуранты дела получили от 11 до 19 лет.