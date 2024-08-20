«Аэрофлот» назвал, когда возобновит прямые рейсы из Москвы на Бали
«Аэрофлот» с 17 сентября запускает прямые рейсы из Москвы в город Денпасар на острове Бали. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.
С этой даты самолеты будут летать на Бали дважды в неделю: вылет рейса SU296 из столичного Шереметьево запланирован по вторникам и субботам в 14:40, вылет рейса SU297 из Денпасара — по средам и воскресеньям в 10:05.
«С 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а обратно — по пятницам», — говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A350.
Рейсы на Бали были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Переговоры о возобновлении авиасообщения с островом ведутся с лета 2022-го. В июле этого года новый президент Индонезии Прабово Субианто не исключил такую возможность во время визита в Россию. В прошлом месяце премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в Денпасаре.
Россияне могут оформить туристическую визу по прибытии в Индонезию. Она действует 30 суток с возможностью однократного продления на аналогичный период.
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