«Аэрофлот» назвал, когда возобновит прямые рейсы из Москвы на Бали

С 17 сентября самолеты будут летать в город Денпасар дважды в неделю, с 3 октября будет запущен еще один рейс, сообщил перевозчик. Рейсы на Бали были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса

Фото: aeroflot_pr / Telegram

«Аэрофлот» с 17 сентября запускает прямые рейсы из Москвы в город Денпасар на острове Бали. Об этом сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

С этой даты самолеты будут летать на Бали дважды в неделю: вылет рейса SU296 из столичного Шереметьево запланирован по вторникам и субботам в 14:40, вылет рейса SU297 из Денпасара — по средам и воскресеньям в 10:05.

«С 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а обратно — по пятницам», — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A350.

Рейсы на Бали были приостановлены в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Переговоры о возобновлении авиасообщения с островом ведутся с лета 2022-го. В июле этого года новый президент Индонезии Прабово Субианто не исключил такую возможность во время визита в Россию. В прошлом месяце премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства в Денпасаре.

Россияне могут оформить туристическую визу по прибытии в Индонезию. Она действует 30 суток с возможностью однократного продления на аналогичный период.