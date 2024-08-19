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Политика ,  
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В Ростовской области после пожара из-за атаки дрона пострадали 18 человек

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

При пожаре на промышленном складе в Пролетарске Ростовской области пострадали 18 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на власти района. Пожар начался накануне после атаки беспилотника, огонь тушат вторые сутки.

Представитель администрации уточнил агентству, что люди пострадали при тушении пожара на промышленном складе. Пятеро человек находятся в тяжелом состоянии.

На территории Пролетарска введен режим ЧС, однако угроза распространения огня на жилые дома отсутствует.

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Пролетарск находится в юго-восточной части региона, в 160 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону. В ночь на 18 августа там, в промзоне, упали обломки сбитого беспилотника и загорелось дизельное топливо. Издание 161.ru уточняло, что речь идет о базе нефтепродуктов. Позднее губернатор сообщил о повторной атаке дрона, из-за чего тушение на какое-то время приостанавливали.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ростовская область Пожар беспилотники дроны режим ЧС
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