Научрук космических миссий СССР попал в больницу после крушения «Луны-25»

Маров назвал лунные экспедиции делом своей жизни и выразил надежду, что Россия не отложит следующую миссию. Ему 90 лет. Ученый признал, что «Луна-25» была для него «последней надеждой увидеть возрождение нашей лунной программы»

Михаил Маров (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Один из научных руководителей космических исследований СССР, 90-летний академик Михаил Маров попал в Центральную клиническую больницу (ЦКБ), узнав о крушении аппарата «Луна-25», сообщил РБК сам ученый.

«Я под наблюдением. Как я могу не переживать, это в значительной мере дело жизни. Очень это все тяжело. Но, ничего, я надеюсь, что справимся, что у руководства Роскосмоса будет желание, даже осознанная необходимость этот эксперимент повторить», — сказал Маров.

О своем состоянии ученый также рассказал МК. «Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», — пояснил Маров. Он призвал не замалчивать причины произошедшего, а обсудить их, используя опыт прежних запусков.

Маров родился в 1933 году. Он занимал ведущую роль в разработке и реализации многолетней программы советского исследования космоса, в исследовании космоса, Луны и планет Солнечной системы. Ученый участвовал в первых исследованиях Марса и Венеры. Маров в своих работах развивал исследование проблем образования и ранней эволюции Луны, их связь с формированием Земли. Созданные им модели легли в основу проектирования космических аппаратов. Кроме того, ученый занимался исследованием теплофизических свойств лунного грунта, доставленного с поверхности Луны, сейчас он возглавляет работы по перспективным проектам детальных исследований и освоения Луны на основе нового поколения космических аппаратов. Он был ученым секретарем Межведомственного научно-технического совета по космическим исследования, президентом Отделения планетных исследований Международного Астрономического Союза (МАС), действительным членом Международной Академии астронавтики, членом Британского Королевского астрономического общества. Маров — один из последних ученых, кто был лично знаком с тремя основоположниками ракетно-ядерного щита СССР — Королевым, Курчатовым и Келдышем. Он награжден орденами Почета, Дружбы, Александра Невского, а также становился лауреатом Ленинской премии и Государственной премии СССР.

В рамках проекта «Луна-25» планировалось отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт с Луны и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. «Луна-25» стала первой почти за полвека экспедицией к спутнику Земли для России.

Однако накануне, 19 августа в 14:57, связь с аппаратом была утрачена. Как рассказал «Роскосмос», в связи с «отклонением фактических параметров импульса от расчетных», аппарат перешел на нерасчетную орбиту и «прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны». Госкорпорация пообещала сформировать комиссию для расследования причин произошедшего.