Ворвавшийся в мэрию города под Ереваном мужчина покончил с собой

Вооруженный мужчина, вечером в пятницу проникший в здание мэрии города Масиса, был обнаружен мертвым. Об этом в беседе с журналистами сообщил сотрудник департамента по связям с общественностью полиции Армении Нарек Саркисян, передает «Sputnik Армения».

«Сотрудники полиции вели переговоры с вооруженным мужчиной. Во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы», — сказал Саркисян.

По его словам, мужчина свел счеты с жизнью, среди полицейских пострадавших нет. По предварительным данным, проникший в здание — бывший член Совета старейшин мэрии Масиса.

Нетрезвый гражданин с гранатой и пистолетом проник в здание мэрии города Масиса вечером 19 августа. Как пояснил вице-мэр города Норайр Акопян, после несанкционированного проникновения в здании раздался взрыв. По его словам, в это время здании не было сотрудников, охранник мэрии также не пострадал.