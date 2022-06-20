Один человек погиб и шесть пострадали в результате стрельбы в Армении

В селе Нигаван Арагацотнской области на севере Армении произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, сообщает издание Mamul со ссылкой на сообщение полиции.

«По предварительным данным, было применено охотничье оружие. Семеро пострадавших были доставлены в различные медучреждения, один из них скончался. Инцидент не содержит политического подтекста, причина — бытовая», — говорится в сообщении.

О стрельбе сообщил портал shamshyan.com. В больницу соседнего с селом города Апаран поступили семь человек с различными ранениями, в том числе огнестрельными, один из них впоследствии скончался, раненых направили в другие медучреждения. Врачи сообщили о случившемся в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Издание Politik.am пишет, что участниками стрельбы были родственники и друзья депутата парламента Армении Матевоса Асатряна и вице-губернатора области Эдгара Парваняна. Оба политика являются сторонниками партии «Гражданский договор», лидером которой является премьер-министр страны Никол Пашинян. По данным Politik.am, причиной конфликта стало оскорбление в адрес Пашиняна — после них родственники членов его партии открыли стрельбу.