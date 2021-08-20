В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в том числе в районе, на территории которого уже два дня не могут локализовать лесной пожар. Есть угроза распространения огня на населенные пункты

Фото: МЧС РФ

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев ввел режим ЧС из-за лесных пожаров, которые пока не удается потушить. Указ размещен на сайте главы региона.

Он вводит режим ЧС в лесах регионального характера. Документ устанавливает зоной чрезвычайной ситуации территории Медведевского и Звениговского муниципальных районов республики.

«Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей», — поясняется в отдельном сообщении на сайте.

В нем также говорится, что 18 августа в Медведевском районе возник пожар, который пока не удается локализовать. Огонь может распространиться на населенные пункты, примыкающие к лесам и находящиеся на расстоянии до 5 км от кромки горения. Также есть угроза перехода пожара на территорию Звениговского района.