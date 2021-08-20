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В Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в том числе в районе, на территории которого уже два дня не могут локализовать лесной пожар. Есть угроза распространения огня на населенные пункты
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев ввел режим ЧС из-за лесных пожаров, которые пока не удается потушить. Указ размещен на сайте главы региона.

Он вводит режим ЧС в лесах регионального характера. Документ устанавливает зоной чрезвычайной ситуации территории Медведевского и Звениговского муниципальных районов республики.

«Документ направлен на безопасность граждан в целях защиты населения и территорий населенных пунктов, расположенных на территории республики, от лесных пожаров, а также предотвращения возможных человеческих жертв, ущерба здоровью и нарушений условий жизнедеятельности людей», — поясняется в отдельном сообщении на сайте.

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Фото:ГУ МЧС по Республике Марий Эл

В нем также говорится, что 18 августа в Медведевском районе возник пожар, который пока не удается локализовать. Огонь может распространиться на населенные пункты, примыкающие к лесам и находящиеся на расстоянии до 5 км от кромки горения. Также есть угроза перехода пожара на территорию Звениговского района.

Из некоторых оздоровительных учреждений были эвакуированы отдыхающие и персонал. «Отдыхающие отнеслись к ситуации с пониманием, жалоб нет», — уточнили в пресс-службе главы республики. Ранее МЧС сообщало, что эвакуированы 634 человека, из них 423 — дети.

По предварительным данным, причиной пожара в Медведевском районе стала сухая гроза, говорится в сообщении региональной прокуратуры. «Вместе с тем анализ причин лесных пожаров, произошедших на территории республики, свидетельствует о том, что более 50% из них возникли по вине граждан, в результате неосторожного обращения с огнем, незаконного разведения костров», — добавили в ведомстве.

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Фото:Пресс-служба МЧС РФ / ТАСС

По данным «Авиалесоохраны» к полуночи 20 августа на территории России действовали 128 лесных пожаров. Пройденная огнем площадь составила 1,5 млн га, из них на Якутию пришлось 1,39 млн.

Кроме Якутии, больше всего пострадали территории в Иркутской области, на Чукотке, в Башкирии и Свердловской области. В Марий Эл действовал один пожар на площади 120 га.

Лесные пожары бушуют в регионах с июня. Некоторые из них уже вводили режим ЧС на территории районов, в том числе Свердловская область, Курганская область, Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
Марий Эл лесные пожары режим ЧС
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