В России за сутки выявили менее 21 тыс. новых случаев COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая заражением коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Третьи сутки подряд зафиксировано менее 800 смертей от COVID-19. За минувшие стуки от коронавирусной инфекции скончались 785 человек. Это меньше, чем днем ранее, когда был зафиксирован 791 летальный случай.

В лидерах по числу новых случаев заражения остается Москва. За минувшие сутки COVID-19 в столице заразились 1925 человек. На втором месте Санкт-Петербург — 1691 новый случай заражения. На третьем месте Московская область — 1029 новых случаев.

Материал дополняется.