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Пандемия коронавируса ,  
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В России второй день подряд зафиксировали менее 800 смертей от COVID-19

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В России за последние сутки зафиксировали 791 летальный исход от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб. Таким образом, в стране второй день подряд число смертей от коронавируса не превышает 800.

Накануне, 18 августа, в России от коронавируса скончались 799 человек, что стало наименьшим показателем с 11 августа.

По данным оперштаба, с начала пандемии в России от коронавируса умерли 173,7 тыс. человек. Больше всего летальных исходов зафиксировали в Москве (26,8 тыс.), Санкт-Петербурге (20,14 тыс.), Подмосковье (7,6 тыс.), а также Ростовской (5,6 тыс.) и Нижегородской (5,5 тыс.) областях.

Данные оперштаба по смертности расходятся со статистикой Росстата, который учитывает тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19. По информации статистического ведомства, общее количество летальных исходов у людей, зараженных COVID-19, достигло почти 250 тыс.

Впервые за неделю от коронавируса в России умерли менее 800 человек
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Всего в России коронавирусом заразились 6,6 млн человек, выздоровели — 5,9 млн. За последние сутки в стране зафиксировали 21 058 новых случаев заражения коронавирусом и 24 017 случаев выздоровления.

Москва 19 августа вернулась на первое место по числу заражений COVID за сутки. Накануне лидером по числу новых заболевших был Санкт-Петербург. Так, в столице выявили 2142 новых случая, 2 805 человек выздоровели, 54 человека умерли.

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Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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