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Пандемия коронавируса ,  
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Производитель «КовиВака» подал документы на одобрение в Южной Корее

Фото: Ahn Young-joon / AP
Фото: Ahn Young-joon / AP

Агентство по безопасности продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи получило заявку на рассмотрение для одобрение российской вакцины «КовиВак», которую производит Центр им. Чумакова, сообщает Reuters.

При этом южнокорейское агентство уточнило, что пока не собирается приобретать эту вакцину.

В апреле 2021 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением другой вакцины, «Спутник V», сообщил о подписании с южнокорейской биотехнологической компанией GL Rapha и компанией ISU ABXIS соглашения о технологическом трансфере и производстве российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в стране.

Для производства «Спутника V» в Корее компания GL Rapha в феврале 2021 года организовала консорциум из восьми ведущих фармацевтических компаний. По словам главы по развитию бизнеса ISU ABXIS Сухён Чжона, такое трехстороннее соглашение для осуществления трансфера технологии компании, которая входит в состав консорциума, заключается впервые.

В ноябре 2020 года РФПИ сообщал, что совместно с GL Rapha намерен произвести в стране более 150 млн доз «Спутник V».

Материал дополняется
 

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