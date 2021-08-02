ФАС назвала отпускную цену на упаковку вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Предельная отпускная цена на новую упаковку вакцины от коронавируса «КовиВак» из 50 доз составит 21 650 руб. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.

«Цена за 50 доз составит 21 650 руб., что соответствует ранее согласованным ценам (433 руб. за одну дозу)», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Вакцина «КовиВак» — препарат для профилактических прививок от COVID-19, разработанный Центром им. М. П. Чумакова. Это третья отечественная вакцина от коронавируса, для создания которой используют цельный «убитый» вирус.

