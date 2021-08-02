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Пандемия коронавируса ,  
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ФАС назвала отпускную цену на упаковку вакцины от COVID-19 «КовиВак»

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Предельная отпускная цена на новую упаковку вакцины от коронавируса «КовиВак» из 50 доз составит 21 650 руб. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в своем Telegram-канале.

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«Цена за 50 доз составит 21 650 руб., что соответствует ранее согласованным ценам (433 руб. за одну дозу)», — говорится в сообщении.

В ФАС напомнили, что препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Вакцина «КовиВак» — препарат для профилактических прививок от COVID-19, разработанный Центром им. М. П. Чумакова. Это третья отечественная вакцина от коронавируса, для создания которой используют цельный «убитый» вирус.

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При этом вирус теряет способность заразить человека, но способен вызывать ответную реакцию иммунитета. Промышленное производство препарата запустили 25 марта текущего года.

Первая партия «КовиВака» поступила в регионы 1 июня, однако из-за ажиотажного спроса ее запасы в некоторых регионах неоднократно заканчивались. Так, 10 июля в Москве вакцина закончилась менее чем за сутки.

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По данным аналитической компании RNC Pharma, с января по май 2021 года было выпущено всего 372 тыс. доз препарата. Чтобы привить им одного человека, требуется две дозы — соответственно, запасов хватило на 186 тыс. человек.

Для сравнения: объемы производства самой массовой вакцины «Спутник V» составили 53,5 млн комплектов по два укола (приблизительно 106 млн доз). Информация о том, какое количество доз направили на экспорт, при этом отсутствует. На втором месте по объемам промышленного производства находится «ЭпиВакКорона» с 2,2 млн доз (для прохождения полного курса также необходимо поставить две прививки — препарата хватило на 1,1 млн человек).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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ФАС Ковивак коронавирус COVID-19 вакцинация от COVID-19
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