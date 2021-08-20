Разработка вакцины от «дельты». Самое актуальное о пандемии на 20 августа

Вакцина от дельта-варианта коронавируса, ученые выяснили реальную степень защиты при прививке, Финляндия и «Спутник V», Таиланд даст отдохнуть привитым российским туристам. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 20 992 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,7 млн. Выздоровели 5,9 млн человек (20,3 тыс. за сутки), умерли более 174,4 тыс. (плюс 785 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи уже создал специальный вариант вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса (дельта-варианта), рассказал глава центра Александр Гинцбург. «В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины», — сообщил он. Пока рано говорить о том, окажется ли этот вариант более эффективным, чем существующие, уточнил ученый.

Завершившие полный курс вакцинации, но все-таки заболевшие COVID, на 81% защищены от тяжелого течения болезни, которое предполагает госпитализацию и значительное поражение легких. Получившие хотя бы одну дозу вакцины — на 31%, выяснила группа ученых в Санкт-Петербурге.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Главное в иммунитете, после того как человек переболел коронавирусом, не наличие антител, а наличие или отсутствие так называемых иммунных клеток памяти, сообщила РБК директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Ранее заместитель по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у 18% переболевших COVID-19 в бессимптомном виде не выработались антитела.

Вакцинация от коронавируса не оказывает влияния на беременность и здоровье плода, сообщила главный внештатный специалист Минздрава по гинекологии Лейла Адамян. «Имеется в мире 147 тыс. родов у тех женщин, которые не знали, что они беременны, и они вакцинировались <...> Не влияет вакцинация на беременность, на плод», — сказала Адамян.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 207,7 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 208,6 млн человек, более 4,3 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 36 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,3 млн), следует из данных ВОЗ. Более 6 млн случаев COVID зарегистрировано также в Великобритании и Турции.

Финляндии следует провести отдельную от Евросоюза процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и открыть въезд в страну путешественникам, привитым этим препаратом, заявил председатель правительства Южной Карелии.

Таиланд разрешит привитым «Спутником V» въезжать в туристические районы страны, но сроки принятия этого решения пока неизвестны.

Вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти при заражении индийским штаммом, сообщили в ВОЗ. В ближайшие месяцы этот вариант станет доминирующим, если не появится более конкурентоспособной мутации, прогнозируют в организации.