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Технологии и медиа ,  
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Мэрия Москвы потратит 1 млрд руб. на рассылки жителям по Viber и СМС

В рассылках москвичей будут информировать об услугах ЖКХ, здравоохранениия и штрафах ГИБДД. В прошлом году контракт на рассылки для департамента информационных технологий обошелся в 377 млн руб.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует в 2020 году потратить более 1 млрд руб. на информационные рассылки для населения через СМС, «ВКонтакте» и Viber, свидетельствуют данные на портале госзакупок. Тендер на 2020 год включает две закупки: первая уже состоялась по цене 608 млн руб., вторая на 421,9 млн руб. находится в стадии определения победителя. Внимание на это обратила газета «Коммерсантъ».

Первый конкурс на оказание услуг рассылки был объявлен в декабре 2019 года, в январе 2020 года его выиграло ООО «АйЭс Телеком». Прием заявок на второй конкурс завершился 8 июня. Победители в обоих конкурсах должны обеспечить информирование пользователей ГИС «Единая мобильная платформа города Москвы», которая осуществляет информационное взаимодействие подключенных к ней федеральных и городских органов власти, различных организаций с гражданами через мобильные устройства.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Всего на рассылку пользователям мобильных сервисов Москвы через СМС, Viber и «ВКонтакте» ДИТ потратит 1,03 млрд руб. Как сообщили «Коммерсанту» в департаменте, столичные власти планируют таким образом сообщать горожанам об услугах ЖКХ и здравоохранении, штрафах ГИБДД и статусе заявлений о предоставлении госуслуг. РБК направил запрос в ДИТ.

«АйЭс Телеком» дважды была подрядчиком столичной мэрии в 2019 году, отмечает газета. Тендер на рассылки для департамента транспорта обошелся в 23 млн руб., а для ДИТ в марте прошлого года контракт на восемь месяцев стоил 354,5 млн руб, всего 377,5 млн руб.

Стоимость одного сообщения в рамках новой закупки увеличилась более чем на 10%, пишет газета: в марте 2019 года СМС стоило 1,54 руб. за штуку, а в новом январском контракте — 1,72 руб. Сообщение «ВКонтакте» подорожало с 0,37 до 0,42 руб., а в Viber — с 1,29 до 1,45 руб. В документации к еще незавершенному тендеру цены средние между двумя предыдущими: одно СМС оценивается в 1,66 руб., сообщение «ВКонтакте» — 0,38 руб., сообщение Viber — 1,31 руб.

Глава департамента по продажам в России и СНГ Viber Сергей Самородов связал рост стоимости рассылок с изменившимися рыночными условиями. По его словам, бизнес попытается удержать клиентов через рассылки с предложениями по email и СМС, и многие из подобных писем пользователи даже не откроют. В то же время еще не все бренды перешли на мессенджеры и соцсети, и клиенты лояльнее относятся к сообщениям в ним, отметил Самородов.

По словам представителя Viber, за последние несколько недель активность пользователей мессенджера в России выросла. Данных о их числе он не привел. По информации Mediascope за декабрь 2019 года, месячная аудитория Viber составляла 37 млн россиян. По состоянию на март 2020 года у «ВКонтакте» насчитывалось 73,4 млн уникальных пользователей.

В мае стало известно, что правительство Москвы решило создать общегородскую платформу, которая должна позволить без риска утечек анализировать данные из разных систем о горожанах. Тендер провел столичный департамент по конкурентной политике, победителем стала компания Ubic (ООО «УБИК»), предложившая выполнить контракт за 201 млн руб.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Владислав Скобелев
Теги: госзакупки, мэрия Москвы, Москва
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