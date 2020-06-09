Мэрия Москвы потратит 1 млрд руб. на рассылки жителям по Viber и СМС

В рассылках москвичей будут информировать об услугах ЖКХ, здравоохранениия и штрафах ГИБДД. В прошлом году контракт на рассылки для департамента информационных технологий обошелся в 377 млн руб.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы планирует в 2020 году потратить более 1 млрд руб. на информационные рассылки для населения через СМС, «ВКонтакте» и Viber, свидетельствуют данные на портале госзакупок. Тендер на 2020 год включает две закупки: первая уже состоялась по цене 608 млн руб., вторая на 421,9 млн руб. находится в стадии определения победителя. Внимание на это обратила газета «Коммерсантъ».

Первый конкурс на оказание услуг рассылки был объявлен в декабре 2019 года, в январе 2020 года его выиграло ООО «АйЭс Телеком». Прием заявок на второй конкурс завершился 8 июня. Победители в обоих конкурсах должны обеспечить информирование пользователей ГИС «Единая мобильная платформа города Москвы», которая осуществляет информационное взаимодействие подключенных к ней федеральных и городских органов власти, различных организаций с гражданами через мобильные устройства.

Всего на рассылку пользователям мобильных сервисов Москвы через СМС, Viber и «ВКонтакте» ДИТ потратит 1,03 млрд руб. Как сообщили «Коммерсанту» в департаменте, столичные власти планируют таким образом сообщать горожанам об услугах ЖКХ и здравоохранении, штрафах ГИБДД и статусе заявлений о предоставлении госуслуг. РБК направил запрос в ДИТ.

«АйЭс Телеком» дважды была подрядчиком столичной мэрии в 2019 году, отмечает газета. Тендер на рассылки для департамента транспорта обошелся в 23 млн руб., а для ДИТ в марте прошлого года контракт на восемь месяцев стоил 354,5 млн руб, всего 377,5 млн руб.