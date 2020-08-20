В Подмосковье отменят самоизоляцию для пожилых

Фото: Артеменков Александр / ТАСС

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, которое с 24 августа отменяет режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и хронических больных был введен в Подмосковье с 26 марта.

За последние сутки в области выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Московской области выявлено 66 541 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 157 человек.

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