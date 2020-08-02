В Подмосковье отменили обсервацию для прилетевших из-за рубежа

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Московской области отменили отменили обсервацию для прибывших из-за рубежа граждан. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Андря Воробьева. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

«Отменяется содержание в обсерваторах вновь прибывших в РФ лиц», — говорится в сообщении.

Россиянам, которые вернулись в страну, необходимо выложить свои результаты теста ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг в течение 3 дней со дня прибытия.

Ранее губернатор Подмосковья подписал указ о новом этапе снятия ограничений по борьбе с коронавирусом в регионе. Так, с 24 июля возобновились в полном объеме предоставление госуслуг, а с 31 июля разрешили культурные, досуговые, развлекательные, выставочные зрелищные мероприятия в помещениях, рассчитанных не более чем 3 тыс. мест. Однако заполняемость пространства не должно превышать более 50% от максимальной вместимости помещения.





