NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей

Она наблюдается, в частности, над Южной Америкой. Из-за аномалии могут возникать сбои при получении данных со спутников, а также нарушаться работа бортовых компьютеров

Фото: NASA / Reuters

В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило NASA. Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана.

Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц. Однако в районе Южно-Атлантической аномалии действие щита необычайно слабое, что позволяет частицам ближе проникать к поверхности Земли. Испускаемое ими излучение может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать сбору данных со спутников.

Сейчас аномалия не оказывает видимого воздействия на повседневную жизнь на Земле, однако наблюдения агентства показывают, что она расширяется в западном направлении, а действие щита продолжает ослабевать. Более того, область аномалии разделяется на две зоны, что создает дополнительные проблемы для спутниковых программ, сообщает NASA.

Южно-Атлантическая аномалия возникает из-за двух особенностей ядра Земли: наклона ее магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра, считают в NASA.