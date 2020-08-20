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NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей

Она наблюдается, в частности, над Южной Америкой. Из-за аномалии могут возникать сбои при получении данных со спутников, а также нарушаться работа бортовых компьютеров
Фото: NASA / Reuters
Фото: NASA / Reuters

В магнитном поле Земли существует аномалия, из-за которой могут выходить из строя бортовые компьютеры и нарушаться порядок получения данных со спутников, сообщило NASA. Ученые назвали это явление Южно-Атлантической аномалией, оно наблюдается над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана.

Как пояснило NASA, магнитное поле Земли действует как щит, защищая планету от солнечных частиц. Однако в районе Южно-Атлантической аномалии действие щита необычайно слабое, что позволяет частицам ближе проникать к поверхности Земли. Испускаемое ими излучение может выводить из строя бортовые компьютеры и мешать сбору данных со спутников.

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Сейчас аномалия не оказывает видимого воздействия на повседневную жизнь на Земле, однако наблюдения агентства показывают, что она расширяется в западном направлении, а действие щита продолжает ослабевать. Более того, область аномалии разделяется на две зоны, что создает дополнительные проблемы для спутниковых программ, сообщает NASA.

Южно-Атлантическая аномалия возникает из-за двух особенностей ядра Земли: наклона ее магнитной оси и потока расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра, считают в NASA.

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«Несмотря на то что Южно-Атлантическая аномалия движется медленно, она претерпевает некоторые изменения в морфологии, поэтому важно продолжать наблюдать за ней и выполнять миссии», — сказал геофизик в Центре космических полетов Годдарда NASA Терри Сабака. По мнению ученых, эти наблюдения дадут им новое понимание процессов ядра Земли и того, как они влияют на другие процессы планеты.

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Теги: аномалия, Земля, NASA
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