«Роскосмос» назвал неопасным приближающийся к Земле астероид

Вид планеты Земля из космоса (Фото: NASA / Global Look Press)

Небесное тело, которое в субботу, 26 июня, сблизится с Землей, не представляет опасности, считают в госкорпорации «Роскосмос», сообщает ТАСС.

«По имеющимся сведениям, минимальное расстояние, которое будет разделять в субботу Землю и астероид 163348 (2002 NN4), составит 5,09 млн км», — пояснили в пресс-службе госкорпорации.

В «Роскосмосе» уточнили, что это меньше, чем дистанция, на которую сблизился с Землей астероид 52768 (1998 OR2) в конце апреля 2020 года, — около 6 млн км.

2 июня в NASA сообщили о приближении астероида, который, по мнению космического агентства, потенциально опасен, так как пересечет орбиту Земли.