ФАС оштрафовала CNN за слишком громкий звук

По данным ведомства, громкость звука при включении информационных роликов увеличивалась почти на 10 децибелов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» (вещатель телеканала CNN International в России) на 200 тыс. руб. за нарушение требований закона «О рекламе».

В сообщении ведомства отмечается, что штраф назначен за «превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале».

Ранее ФАС сообщала, что проведенная ведомством проверка показала, что громкость звука при трансляции таких фрагментов увеличивалась по сравнению с уровнем громкости звука прерываемой ими телепередачи в некоторых случаях сразу на 9,6 децибела (дБ). По закону уровень громкости при трансляции рекламы повышаться не должен, допустимое отклонение составляет не более 1,5 дБ.

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях за нарушение требований закона «О рекламе» на юридические лица может быть наложен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.