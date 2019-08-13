ФАС завела дело против «Кинопоиска» из-за рекламы «Игры престолов»

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» из-за недостоверной рекламы в интернете, в качестве которой клиентам бесплатно предлагалось смотреть сериалы, в том числе «Игру престолов». Об этом сообщается на сайте службы.

Поводом для претензий ФАС послужила реклама «Кинопоиска», которая распространялась через российскую поисковую систему «Яндекс» и касалась бесплатного периода премиальной подписки.

Как утверждалось в рекламном сообщении, по премиальной подписке сервиса сагу предлагалось смотреть в течение 30 дней. Однако при переходе на сайт «Кинопоиска» информация искажалась, «обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия».

Таким образом, в распространяемой ООО «Кинопоиск» рекламе усматриваются признаки нарушения пункта 4 части 3 статьи 5 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара. «Таким образом, в распространяемой ООО «Кинопоиск» рекламе усматриваются признаки нарушения п. 4 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе, выразившиеся в распространении рекламы, содержащей не соответствующие действительности сведения об условиях приобретения товара», — заявили в ФАС.

За распространение недостоверной рекламы предусмотрен штраф до 500 тыс. руб. Рассмотрение дела назначено на 21 августа.

В пресс-службах «Яндекса» и «Кинопоиска» отказались комментировать РБК сложившуюся ситуацию.

В июле стало известно, что ряд интернет-компаний пожаловались на «Яндекс», обвинив его в занижении их выдачи при поиске в пользу связанных с самим «Яндексом» сервисом. В числе жалобщиков были сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и портал для поиска специалистов Profi.ru. ivi, в частности, жаловался, что «Яндекс» отдает приоритет в выдаче «Кинопоиску». пожаловались на «Яндекс», обвинив его в занижении их выдачи при поиске в пользу связанных с самим «Яндексом» сервисом. В числе жалобщиков были сервис объявлений Avito, поисковик недвижимости ЦИАН, картографический сервис 2ГИС, онлайн-кинотеатр ivi и портал для поиска специалистов Profi.ru. ivi, в частности, жаловался, что «Яндекс» отдает приоритет в выдаче «Кинопоиску».