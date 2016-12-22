ФАС оштрафовала НТВ и РЕН ТВ за громкую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала телеканалы РЕН ТВ и НТВ на 100 тыс. руб. каждый за превышение громкости звука в рекламе, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в антимонопольную службу поступила жалоба на громкость рекламы на канале НТВ. В июне ФАС провела измерение соотношения уровня громкости рекламных блоков и прерываемой ими передачи, которое оказало превышение громкости звука анонса и сообщений о рекламе в ряде случаев от 1,8 до 3,7 дБ при допустимых 1,5 дБ. В сентябре плановая проверка ФАС выявила нарушения на РЕН ТВ — превышение громкости составило от 1,6 до 1,9 дБ. В связи с этим комиссия антимонопольного ведомства признала нарушение норм закона «О рекламе».

«ФАС России назначила АО «Телекомпания НТВ» и ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ) административные штрафы за нарушение закона «О рекламе» по 100 тыс. руб. каждому», — заявили в ведомстве.

В апреле управление ФАС Татарстана обвинило канал «Матч ТВ» в превышении уровня громкости в рекламных блоках.