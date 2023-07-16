В Брянске на стройке военного госпиталя второй раз за месяц произошел пожар, горел мусор

В Брянске на стройке военного госпиталя второй раз за месяц возник пожар

Фото: tip32 / VK

На стройплощадке военного госпиталя в Брянске загорелся строительный мусор, огонь потушили до приезда пожарных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правительство Брянской области.

Пожар, как уточняют Mash и местный портал «Новости Брянска», произошел на стройке того же госпиталя, что и месяц назад. 18 июня на стройке в Володарском районе Брянска разлили битум на площади 250 кв. м, говорили в пресс-службе Западного военного округа. Очевидцы рассказывали порталу «Брянская улица», что горело битумное покрытие на кровле здания.

Впоследствии возгорание ликвидировали, пострадавших не было.

Военный госпиталь в Брянске строится на улице Салтыкова-Щедрина, рядом с психиатрической больницей. В феврале региональные власти представили проект сооружения на 150 коек, строительство планируется закончить до конца 2023 года. Медицинское учреждение будет состоять из нескольких корпусов с собственной вертолетной площадкой.