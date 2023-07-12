В Подмосковье начался пожар на территории отеля «Немчиновка парк»
В Подмосковье загорелся шато-отель «Немчиновка парк». Об этом сообщают источники РЕН ТВ и телеграм-канала «112».
По данным «112», сейчас идет эвакуация, о пострадавших неизвестно. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что горит крыша здания.
Позже в МЧС сообщили РБК, что пожар на площади 100 кв. м начался в строящемся здании рядом с отелем.
Комплекс «Немчиновка парк» находится в Немчиновке, в Одинцовском районе Московской области. Четырехзвездочный отель открылся в 2006 году.
6 июля в Москве загорелось здание с кондитерской «Кафе Пушкинъ» и рестораном «Турандот» на Тверском бульваре. Возгорание происходило на крыше трехэтажного административного здания.
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